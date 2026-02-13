Salah giàu to

Tiền đạo Mohamed Salah tiếp tục chứng minh sức hút lớn của bản thân khi thu về khoản tiền khổng lồ từ các hợp đồng tài trợ và bản quyền hình ảnh.

Salah kiếm bộn tiền nhờ sức hút của bản thân. Ảnh: Reuters.

Salah được cho là tích lũy khoảng 45 triệu bảng thông qua các hoạt động thương mại, bên cạnh thu nhập từ thi đấu chuyên nghiệp.

Theo các báo cáo tài chính mới nhất, ngôi sao người Ai Cập kiếm được khoảng 8 triệu bảng trong mùa giải vừa qua từ những nguồn thu ngoài bóng đá. Con số này tương đương hơn 150.000 bảng mỗi tuần, chưa bao gồm mức lương khoảng 400.000 bảng/tuần mà anh nhận tại Liverpool.

Thu nhập ngoài sân cỏ của tiền đạo người Ai Cập cũng tăng thêm khoảng 5 triệu bảng so với mùa giải trước đó.

Sự gia tăng đáng kể này đến sau mùa giải thành công của Salah khi đóng vai trò quan trọng trong hành trình vô địch Premier League của Liverpool. Chân sút 33 tuổi ghi 29 bàn thắng và có thêm 18 pha kiến tạo tại giải đấu, qua đó nhận được nhiều khoản thưởng lớn từ CLB cũng như các đối tác thương mại.

Salah có thu nhập ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu tài chính từ công ty Salah UK Commercial, doanh nghiệp do Salah thành lập từ năm 2014 khi còn khoác áo Chelsea, cho thấy tổng tài sản của anh tại đây đạt hơn 44,5 triệu bảng. Trong năm tài chính gần nhất, cầu thủ này cũng nộp khoảng 1,5 triệu bảng tiền thuế và VAT.

Bên cạnh thành công trên sân cỏ, Salah còn duy trì mối quan hệ hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Adidas, Pepsi, Vodafone, Uber và Oppo, giúp giá trị thương mại cá nhân tiếp tục tăng mạnh.

Tương lai của Salah đang trở thành chủ đề được quan tâm khi được liên hệ với khả năng chuyển sang Saudi Pro League. CLB Al Ittihad từng gửi lời đề nghị trị giá 150 triệu bảng vào năm 2023 nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, các nguồn tin gần đây cho biết Salah bật đèn xanh cho người đại diện tiến hành đàm phán với đội bóng Saudi Arabia.

Dù vậy, Liverpool vẫn nắm lợi thế trong thương vụ này khi Salah ký hợp đồng gia hạn hai năm vào mùa hè năm ngoái, giữ anh ở lại Anfield đến năm 2027. Điều đó đồng nghĩa bất kỳ CLB nào muốn chiêu mộ ngôi sao người Ai Cập sẽ phải trả mức phí chuyển nhượng lớn.

