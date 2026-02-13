Barcelona tự bắn vào chân mình

Barcelona trả giá trong chưa đầy một hiệp đấu, và quyết định thay Marc Casado ở phút 39 là lời thừa nhận muộn màng của Flick.

HLV Hansi Flick không thể giúp Barcelona đánh bại Atletico Madrid ở Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Có những sai lầm được che giấu bằng thời gian. Có những sai lầm chỉ lộ ra khi trận đấu an bài. Nhưng tại Metropolitano rạng sáng 13/2, HLV Hansi Flick không chờ đến tiếng còi mãn cuộc. Ông sửa sai ngay giữa hiệp một, một hành động hiếm thấy kể từ ngày dẫn dắt Barcelona.

Phút 39, Marc Casado rời sân. Không chấn thương. Không kiệt sức. Chỉ là quá nhiều rủi ro đã chồng chất. Một thẻ vàng đã nằm trong túi. Một pha vào bóng với Koke khiến trọng tài phải nhắc nhở. Một tình huống truy cản Giuliano Simeone đủ để khán giả Atletico Madrid đòi thẻ đỏ. Mỗi bước chạy của tiền vệ trẻ đều mang theo cảm giác bất an.

Flick ban đầu chọn phương án có phần dè dặt. Không kéo De Jong lùi sâu đá trụ. Không để Olmo và Fermin Lopez cùng quán xuyến trung lộ.

Có thể sự vắng mặt của Raphinha và Rashford khiến ông thận trọng hơn thường lệ. Ông đặt niềm tin vào Casado, hy vọng năng lượng và khả năng tranh chấp của cầu thủ trẻ sẽ giúp đội bóng giữ nhịp.

Quyết định để Casado đá chính là sai lầm của HLV Hansi Flick.

Nhưng Atletico Madrid không phải đối thủ để thử nghiệm. Họ nhìn thấy khoảng trống ở trung tuyến và khai thác triệt để.

Mỗi lần Barcelona mất bóng là một lần đội chủ nhà tăng tốc. Họ vây ráp, cướp lại quyền kiểm soát, rồi phản công trực diện. Casado liên tục bị kéo vào những pha một đối một, nơi kinh nghiệm và sự điềm tĩnh mới là thứ quyết định. Cậu không đủ cả hai.

Khi bảng tỷ số hiện 3-0, mọi tính toán ban đầu của Flick vỡ vụn. Barcelona không chỉ thua về tỷ số mà còn lép vế về thế trận. Và rồi quyết định được đưa ra. Lewandowski vào sân. Casado bước ra, ánh mắt có phần sững lại.

Flick nói điều gì đó với học trò bên đường biên, một lời giải thích, một sự trấn an. Nhưng trong bóng đá đỉnh cao, những lời nhẹ nhàng không làm dịu đi thực tế phũ phàng: bạn bị thay ra vì HLV đã chọn sai.

Đó là khoảnh khắc đặc biệt. Không phải vì sự xuất hiện của Lewandowski, mà vì thông điệp phía sau nó. Flick đang chỉ tay vào chính mình.

Ông thừa nhận sai lầm trong lựa chọn đội hình xuất phát. Không vòng vo. Không đợi sau trận để phân tích. Hành động thay người trước giờ nghỉ là lời thú nhận rõ ràng nhất.

Barcelona thua đậm 0-4 trước Atletico Madrid.

Vấn đề là cái giá đã quá đắt. Atletico Madrid chơi thứ bóng đá đầy kỷ luật và tốc độ, đúng tinh thần quen thuộc của họ. Khi Barcelona còn loay hoay điều chỉnh, đội chủ nhà tạo ra khoảng cách an toàn.

Một khi đã dẫn ba bàn, đội chủ sân Metropolitano không cần phải mạo hiểm nữa. Trận đấu từ đó nghiêng hẳn về một phía. Khép lại 45 phút đầu tiên, Atletico Madrid dẫn Barcelona 4-0 - đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Với Casado, đây có thể là một đêm khó quên. Tương lai của anh vốn không chắc chắn, nhất là khi có thông tin về đề nghị từ Saudi Arabia và sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt nơi tuyến giữa.

Sự xuất hiện của những gương mặt mới cùng sự trở lại của Gavi khiến cánh cửa hẹp hơn. Và một sai nhịp ở sân khấu lớn luôn bị phóng đại.

Nhưng trên tất cả, câu chuyện vẫn xoay quanh Flick. Ông dũng cảm khi tự sửa sai giữa trận. Song dũng cảm không đồng nghĩa với miễn trách nhiệm.

Trước Atletico Madrid, Barcelona thua ngay từ cách tiếp cận. Và khi HLV buộc phải thay người sớm như vậy, điều đó cho thấy sai lầm không nằm ở cá nhân cầu thủ, mà ở tính toán ban đầu.

Bóng đá luôn khắc nghiệt với những quyết định chệch hướng. Đêm ấy, Flick đã tự bắn vào chân mình, và Barcelona là đội phải tập tễnh bước tiếp.