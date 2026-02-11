Barcelona báo tin không vui về Rashford

Tối 11/2, Barcelona xác nhận Marcus Rashford không góp mặt ở trận bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha gặp Atletico Madrid vì chấn thương đầu gối.

Rashford dính chấn thương trước trận đấu quan trọng.

Theo thông báo từ đội chủ sân Camp Nou, tiền đạo người Anh gặp vấn đề ở đầu gối trái sau pha va chạm trong trận đấu thắng Mallorca 3-0 hôm 7/2. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy anh chưa đủ điều kiện ra sân ở trận gặp Atletico Madrid trên sân khách vào rạng sáng 13/2.

Rashford chấn thương là tổn thất đáng kể với đội bóng xứ Catalonia. Thời gian qua, anh duy trì phong độ ổn định và đóng góp tích cực vào mặt trận tấn công. Trong bối cảnh Barcelona bước vào giai đoạn then chốt của mùa giải, việc mất phương án giàu tốc độ và đột biến như Rashford khiến bài toán nhân sự trở nên phức tạp hơn.

Kể từ khi cập bến sân Camp Nou vào hè 2025, Rashford ghi tạo dấu ấn mạnh mẽ với 4 bàn và thêm 8 pha kiến tạo tại La Liga sau 21 lần ra sân. Tính trên mọi mặt trận, anh góp dấu giày vào 23 bàn thắng, với 10 pha lập công và 13 đường kiến tạo.

Không chỉ Rashford, Barcelona cũng xác nhận Raphinha không thể ra sân do chấn thương cơ khép háng. Ngôi sao người Brazil vẫn đang trong quá trình điều trị chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại.

Việc cùng lúc thiếu vắng 2 trụ cột tấn công buộc HLV Hansi Flick phải tính toán lại phương án nhân sự. Trước một Atletico Madrid giàu kinh nghiệm và luôn chơi chặt chẽ ở các trận đấu cúp, Barcelona cần tìm ra lời giải hiệu quả nếu muốn tạo lợi thế trước lượt về.

