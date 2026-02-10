Tương lai của Rashford ở Barca treo lơ lửng

Marcus Rashford đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất trong vài năm trở lại đây, nhưng tương lai lâu dài ở Barcelona lại không được quyết định trên sân cỏ.

Rashford chưa chắc gắn bó với Barcelona.

Theo The Times, mọi thứ giờ đây phụ thuộc vào cuộc bầu cử Chủ tịch Barcelona trong năm nay. Việc chiêu mộ Rashford được xem là một phần trong chương trình tranh cử của đương kim chủ tịch Joan Laporta. Nếu Laporta không tái đắc cử, khả năng hoàn tất thương vụ với MUd sẽ trở nên mong manh.

Về phía Rashford, anh mong muốn tiếp tục gắn bó với Tây Ban Nha. Tiền đạo này được cho là sẵn sàng giảm lương để giúp Barcelona đáp ứng các quy định tài chính.

Trong khi đó, MU vẫn chờ đợi Barcelona mua đứt Rashford với giá 26 triệu bảng để tái đầu tư lực lượng. Nhưng khi cuộc bỏ phiếu chưa có kết quả, tương lai của Rashford tại Camp Nou vẫn là dấu hỏi lớn.

Sau khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim tại MU, Rashford được đẩy sang Barcelona theo dạng cho mượn. Quyết định này ban đầu gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, chính bước ngoặt ấy giúp cầu thủ sinh năm 1997 tìm lại hình ảnh tốt nhất của mình.

Trong hệ thống chiến thuật của Hansi Flick, Rashford nhanh chóng trở thành mắt xích quan trọng, đóng góp trực tiếp vào cuộc đua danh hiệu quốc nội của đội bóng xứ Catalonia, cũng như tiến sâu trên mọi đấu trường.

Những con số phản ánh rõ sự hồi sinh này. Rashford ghi 4 bàn và có 8 kiến tạo tại La Liga sau 21 lần ra sân. Tính trên mọi mặt trận, anh góp dấu giày vào 23 bàn thắng, với 10 pha lập công và 13 đường kiến tạo. Không ngạc nhiên khi Barcelona sớm lên kế hoạch mua đứt anh với mức phí khoảng 26 triệu bảng.

