Tiền đạo Marcus Rashford đang nhận được sự tin tưởng lớn từ HLV Thomas Tuchel của tuyển Anh.

Rashford mở toang cánh cửa dự World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Daily Mail cho biết HLV Tuchel không chỉ có ý định đưa Rashford vào danh sách tham dự World Cup 2026, mà còn coi tiền đạo của Barcelona là nhân tố chủ chốt trong hệ thống tấn công.

Những màn trình diễn ổn định của Rashford ở mùa giải này để lại ấn tượng mạnh với vị chiến lược gia người Đức, người tìm kiếm sự cân bằng giữa tốc độ, sức mạnh và khả năng tạo đột biến tại “Tam sư”.

Trong một chia sẻ gần đây, HLV Tuchel dành nhiều lời khen cho cậu học trò. Ông nói: “Cậu ấy có thể trở thành một trong những cầu thủ hàng đầu thế giới. Nhưng tôi lo Rashford có thể đánh mất tài năng của mình. Cậu ấy có khả năng dứt điểm tốt, tốc độ, bùng nổ, mạnh mẽ trong không chiến, Rashford không có giới hạn nào cả. Nhưng những con số của cậu ấy vẫn chưa ở mức như mong đợi. Rashford cần phải tự thúc đẩy bản thân hơn nữa”.

Tuchel đánh giá cao Rashford.

Ở mùa này, Rashford trực tiếp tham gia vào 23 bàn thắng sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Barcelona. Khả năng chơi rộng, tốc độ trong các tình huống chuyển trạng thái và sự linh hoạt khi đá cao nhất hàng công giúp anh phù hợp với nhiều phương án chiến thuật.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Premier League và các giải đấu châu Âu cũng là yếu tố khiến Barcelona yên tâm đặt niềm tin dài hạn.

Ở tuyển Anh, Rashford luôn có mặt trong danh sách triệu tập kể từ khi Tuchel đảm nhận ghế HLV trưởng “Tam sư” hồi tháng 3, ngoại trừ các trận giao hữu mùa hè với Senegal và Andorra. Đó là thời điểm anh vắng mặt vì chấn thương khi còn khoác áo Aston Villa.

Nếu duy trì phong độ hiện tại, Rashford hoàn toàn có suất trong đội hình của HLV Tuchel tại World Cup 2026, thậm chí đá chính ở cánh trái.

Cú đúp của Rashford Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.