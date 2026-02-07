Chuyện khó tin bậc nhất lịch sử Premier League

Lịch sử Premier League từng chứng kiến nhiều hành trình phi thường, nhưng câu chuyện của Jamie Lawrence có lẽ là trường hợp độc nhất vô nhị.

Cựu cầu thủ Sunderland, Leicester City và Bradford là người duy nhất trong kỷ nguyên giải Ngoại hạng Anh được các tuyển trạch viên phát hiện khi đang thụ án tù.

Sinh ra tại London, Lawrence sớm vướng vào rắc rối với pháp luật sau khi cha mẹ quay trở về Jamaica. "Khi họ còn ở đây, tôi là một cậu bé ngoan, đi học đàng hoàng. Nhưng rồi tôi bị cuốn vào những thứ không đáng tự hào", Lawrence kể lại với The Athletic.

Năm 17 tuổi, Lawrence lần đầu ngồi tù. Ông nhanh chóng tái phạm chỉ 3 tháng sau khi được trả tự do vào năm 1991. Sau đó, ông nhận án tù 4 năm vì cướp có vũ trang, thụ án tại nhà tù HMP Camp Hill trên đảo Wight.

Tưởng chừng sự nghiệp bóng đá chấm hết, bước ngoặt bất ngờ xảy ra trong một trận của đội tù nhân gặp CLB bán chuyên Cowes Sports. Lawrence ghi 2 bàn, gây ấn tượng mạnh đến mức HLV đối phương đề nghị cho ông ra ngoài thi đấu thường xuyên. Điều khó tin là đề xuất được quản giáo chấp thuận.

"Không có an ninh hộ tống. Tôi được thả ra sáng thứ Bảy, đá xong rồi tối quay lại trại giam", Lawrence kể.

Từ Cowes Sports, câu chuyện của ông lan rộng, thu hút truyền thông và mở ra cơ hội thử việc chuyên nghiệp. Bản hợp đồng một năm với Sunderland khi được tạm tha thay đổi tất cả.

Năm 1993, Lawrence ra mắt bóng đá chuyên nghiệp ở trận thua Middlesbrough 1-4. 17 tháng sau ngày ra tù, ông đá trận đấu đầu tiên tại Premier League trong màu áo Leicester City, rồi cùng "Bầy cáo" vô địch League Cup năm 1997. Đỉnh cao khác trong sự nghiệp của Lawrence là 24 lần khoác áo tuyển Jamaica.

"Tôi nợ người thầy thể lực Eddie Walder và vị quản giáo tất cả. Họ đã cứu cuộc đời tôi", Lawrence nói. Một hành trình từ song sắt nhà tù đến đỉnh cao bóng đá Anh chưa từng có tiền lệ, và có lẽ cũng khó lặp lại.