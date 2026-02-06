Bàn thắng khiến Rooney không cần tranh cãi

Wayne Rooney cho rằng cú vô-lê của Robin van Persie vào lưới Aston Villa năm 2013 là bàn thắng hay nhất lịch sử Premier League, đồng thời tự hào gọi đường kiến tạo của mình là “hoàn hảo”.

Chia sẻ trên podcast của BBC, Rooney nhắc lại khoảnh khắc đáng nhớ trong trận Manchester United thắng Aston Villa 3-0 tại Old Trafford. Ở trận đấu đó, Van Persie lập hat-trick ngay trong hiệp một, qua đó giúp MU sớm đăng quang chức vô địch Premier League thứ 13 trong lịch sử CLB.

Bàn thắng thứ hai của Van Persie, cú vô-lê từ cự ly khoảng 20 m, đưa bóng vượt qua thủ môn Brad Guzan, được xem là khoảnh khắc biểu tượng của mùa giải 2012/13. Theo Rooney, đây là pha lập công hội tụ đầy đủ yếu tố của một bàn thắng hoàn hảo, đủ sức đứng ngang hàng với những siêu phẩm nổi tiếng khác trong lịch sử giải đấu.

“Với tôi, đó là bàn thắng hay nhất lịch sử Premier League”, Rooney nói. “Chúng tôi đã tập tình huống này vài ngày trước trận vì nhận thấy hàng thủ Villa không có tốc độ tốt”.

Rooney thừa nhận ký ức của mình có đôi chút nhầm lẫn khi nhắc tới nhân sự hàng thủ Aston Villa thời điểm đó, nhưng nhấn mạnh điều quan trọng là ý tưởng chiến thuật được chuẩn bị từ trước. Anh kể rằng bản thân chơi thấp hơn Van Persie ở tuyến giữa và dặn tiền đạo người Hà Lan chỉ cần bứt tốc khi anh có khoảng trống xử lý.

“Trong trận đấu, tôi chạm một nhịp, thấy Robin bắt đầu chạy và tung ra đường chuyền hay nhất sự nghiệp. Nó có độ cao và độ xoáy hoàn hảo. Cậu ấy không cần điều chỉnh bước chạy, chỉ việc vô-lê. Mọi thứ diễn ra đúng như chúng tôi hình dung”, Rooney nói thêm.

Van Persie tạo ra siêu phẩm trước Aston Villa.

Van Persie sau đó cũng xác nhận hai người bàn bạc và tập luyện tình huống này trước trận. Theo tiền đạo người Hà Lan, để ghi được bàn thắng ấy, nhiều chi tiết phải kết hợp cùng lúc, từ chạy chỗ, tính toán bước chân đến cảm giác bóng và hướng sút.

Gia nhập MU từ Arsenal với giá 24 triệu bảng, Van Persie ghi 26 bàn ngay trong mùa giải Premier League đầu tiên khoác áo “Quỷ đỏ”. Dù chỉ gắn bó với Old Trafford thêm hai mùa sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, cú vô-lê vào lưới Aston Villa vẫn được xem là khoảnh khắc đỉnh cao nhất của anh trong màu áo MU, một bàn thắng không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn khép lại trọn vẹn hành trình vô địch của đội bóng mùa giải năm đó.