Rooney bị điếc một bên tai

Wayne Rooney gây chú ý khi lần đầu công khai việc bị điếc ở tai trái, một chi tiết hậu trường được hé lộ trên chương trình Match of the Day của BBC.

Trong đoạn clip ghi lại khâu chuẩn bị trước giờ lên sóng tại trường quay Salford, Rooney đề nghị ê-kíp kỹ thuật đổi vị trí tai nghe. Ban đầu chỉ vào tai phải, anh nói: "Tôi có thể đeo ở tai này không?". Sau đó, huyền thoại từng 5 lần vô địch Premier League thẳng thắn thừa nhận: "Vấn đề là tôi bị điếc tai trái. Khi âm thanh quá lớn, tôi rất khó nghe người dẫn chương trình nói gì".

BBC không nêu rõ thời điểm Rooney mất thính lực ở tai trái, cũng chưa xác nhận mức độ ảnh hưởng là một phần hay hoàn toàn. Tuy nhiên, người hâm mộ nhớ lại một sự cố nghiêm trọng năm 2009 có thể liên quan đến khả năng nghe của "Gã Shrek".

Khi đó, Rooney mới 23 tuổi và bị trượt ngã trên du thuyền trong kỳ nghỉ tại French Riviera, dẫn tới vết rách sâu ở tai và phải khâu tới 45 mũi. Anh trở về Liverpool với việc băng kín đầu để che vết thương.

Bất chấp hạn chế về thính lực, Rooney vẫn để lại dấu ấn tích cực trong vai trò bình luận viên với các phân tích sắc sảo. Dù vậy, anh chưa khép hoàn toàn cánh cửa trở lại băng ghế huấn luyện. Nguồn tin thân cận cho biết Rooney vẫn ấp ủ giấc mơ cầm quân ở Premier League, đặc biệt sau khi chứng kiến người em trai John tạo địa chấn giúp Macclesfield loại Crystal Palace khỏi FA Cup.

"Wayne đang tận hưởng công việc bình luận, nhưng anh ấy tin mình còn việc dang dở với nghiệp huấn luyện", nguồn tin chia sẻ. "Vấn đề chỉ là chờ đúng thời điểm và cơ hội phù hợp".