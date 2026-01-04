Con trai Rooney bị cấm mang giày hiệu ở MU

Wayne Rooney tiết lộ con trai Kai Rooney không được sử dụng thương hiệu giày riêng khi thi đấu cho đội U16 MU, bất chấp ký hợp đồng cá nhân với Puma từ rất sớm.

Đội trẻ MU quy định không cho phép các cầu thủ mang giày thương hiệu.

Năm 2022, Kai sớm sở hữu hợp đồng tài trợ giày với Puma khi mới 12 tuổi. Đây là điều hiếm thấy ở độ tuổi thiếu niên.

Tuy nhiên, Kai không được phép mang giày Puma khi thi đấu cho đội U16 MU, do quy định chung của học viện. Theo cựu đội trưởng tuyển Anh, khi được đôn lên đội U18, Kai mới được phép sử dụng giày cá nhân.

Chia sẻ trên chương trình The Smith Brothers: Not A Podcast, Rooney cho biết hoàn toàn ủng hộ chính sách này. "Kai có hợp đồng với Puma, nhưng khi đá cho U16, thằng bé không được mang giày Puma. Tôi thật sự thích cách làm của MU. Tất cả thủ học viện đều phải mang cùng một loại giày, bởi có những em đến từ hoàn cảnh không đủ khả năng mua giày đắt tiền. Tôi nghĩ đó là điều rất tốt", Rooney nói.

Kai gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của MU từ năm 11 tuổi và ký hợp đồng học viện vào tháng 12/2020. Thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh phải thuận chân trái, Kai được đánh giá là gương mặt giàu tiềm năng, đồng thời luôn nhận được sự chú ý đặc biệt vì là con trai của chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Ngoài Kai, Rooney còn ba người con trai khác. Klay cũng đang theo đuổi bóng đá tại học viện MU, Cass thuộc biên chế Everton, trong khi Kit - cậu con trai thứ 3, sớm từ bỏ bóng đá và hiện chuyển hướng sang đam mê bộ môn câu cá và ném phi tiêu.