Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Con trai Rooney bị cấm mang giày hiệu ở MU

  • Chủ nhật, 4/1/2026 06:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Wayne Rooney tiết lộ con trai Kai Rooney không được sử dụng thương hiệu giày riêng khi thi đấu cho đội U16 MU, bất chấp ký hợp đồng cá nhân với Puma từ rất sớm.

Đội trẻ MU quy định không cho phép các cầu thủ mang giày thương hiệu.

Năm 2022, Kai sớm sở hữu hợp đồng tài trợ giày với Puma khi mới 12 tuổi. Đây là điều hiếm thấy ở độ tuổi thiếu niên.

Tuy nhiên, Kai không được phép mang giày Puma khi thi đấu cho đội U16 MU, do quy định chung của học viện. Theo cựu đội trưởng tuyển Anh, khi được đôn lên đội U18, Kai mới được phép sử dụng giày cá nhân.

Chia sẻ trên chương trình The Smith Brothers: Not A Podcast, Rooney cho biết hoàn toàn ủng hộ chính sách này. "Kai có hợp đồng với Puma, nhưng khi đá cho U16, thằng bé không được mang giày Puma. Tôi thật sự thích cách làm của MU. Tất cả thủ học viện đều phải mang cùng một loại giày, bởi có những em đến từ hoàn cảnh không đủ khả năng mua giày đắt tiền. Tôi nghĩ đó là điều rất tốt", Rooney nói.

Kai gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của MU từ năm 11 tuổi và ký hợp đồng học viện vào tháng 12/2020. Thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh phải thuận chân trái, Kai được đánh giá là gương mặt giàu tiềm năng, đồng thời luôn nhận được sự chú ý đặc biệt vì là con trai của chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB.

Ngoài Kai, Rooney còn ba người con trai khác. Klay cũng đang theo đuổi bóng đá tại học viện MU, Cass thuộc biên chế Everton, trong khi Kit - cậu con trai thứ 3, sớm từ bỏ bóng đá và hiện chuyển hướng sang đam mê bộ môn câu cá và ném phi tiêu.

Cậu cả nhà Rooney gây chú ý

Kai trở thành tâm điểm trong kỳ nghỉ của gia đình Wayne Rooney tại Barbados, khi cậu cả 16 tuổi thu hút sự chú ý đặc biệt của các cô gái trên bãi biển.

18:08 31/12/2025

Thần đồng 15 tuổi của MU lập kỷ lục ở Old Trafford

Không có Kai Rooney, cũng chẳng thấy Jacey Carrick, nhưng sân Old Trafford vẫn bùng sáng bởi cái tên JJ Gabriel.

09:10 10/12/2025

Rooney khuyên Liverpool mạnh tay với Salah

Liverpool đang chìm trong khủng hoảng phong độ, và theo Wayne Rooney, Arne Slot cần một quyết định đủ lớn để lay động toàn đội, bắt đầu bằng việc để Mo Salah dự bị.

04:58 25/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Rooney Wayne Rooney Rooney

    Đọc tiếp

    Dia chan o cup chau Phi 2025 hinh anh

    Địa chấn ở cúp châu Phi 2025

    3 phút trước 08:02 4/1/2026

    0

    Chơi thiếu người suốt phần lớn thời gian, Mali vẫn quật ngã Tunisia trên chấm luân lưu ở vòng 1/8 rạng sáng 4/1 để tạo nên một trong những khoảnh khắc điên rồ nhất cúp châu Phi.

    Old Trafford day song sau phat bieu cua Amorim hinh anh

    Old Trafford dậy sóng sau phát biểu của Amorim

    30 phút trước 07:35 4/1/2026

    0

    HLV Ruben Amorim đang phát đi những tín hiệu không mấy tích cực về mối quan hệ giữa ông và ban lãnh đạo MU, chỉ ít ngày sau khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

    De nghi kho tin danh cho Mainoo hinh anh

    Đề nghị khó tin dành cho Mainoo

    30 phút trước 07:35 4/1/2026

    0

    Besiktas bất ngờ tiếp cận MU để hỏi mượn tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo, trong bối cảnh tương lai của tài năng người Anh trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý