Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Cậu cả nhà Rooney gây chú ý

  • Thứ tư, 31/12/2025 18:08 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Kai trở thành tâm điểm trong kỳ nghỉ của gia đình Wayne Rooney tại Barbados, khi cậu cả 16 tuổi thu hút sự chú ý đặc biệt của các cô gái trên bãi biển.

Các cô gái liên tục vây quanh Kai Rooney.

Coleen và Wayne Rooney tạm gác lại cái lạnh ảm đạm của nước Anh để tận hưởng kỳ nghỉ đón năm mới ngập nắng tại Barbados. Gia đình Rooney được bắt gặp thư giãn trên bãi biển cùng các cựu đồng đội của "Gã Shrek" tại MU như Michael Carrick, Jonny Evans và Darren Gibson.

Coleen xuất hiện với phong thái sang trọng quen thuộc, khoác áo choàng màu be, đeo kính râm đen và sau đó không ngại khoe bikini họa tiết da báo khi xuống nước. Wayne thì giản dị với áo trắng, quần short xanh navy, đội mũ lưỡi trai, vừa nhâm nhi bia vừa chăm sóc ba cậu con trai nhỏ Klay, Kit và Cass.

Rooney anh 1

Gia đình Rooney và các cựu cầu thủ MU trong kỳ nghỉ cuối năm.

Nhưng giữa khung cảnh biển xanh, cát trắng và những gương mặt quen thuộc của thế hệ vàng MU, tâm điểm chú ý bất ngờ thuộc về Kai Rooney, cậu con trai 16 tuổi của huyền thoại người Anh.

Chàng trai trẻ xuất hiện đầy tự tin với quần bơi xanh và kính râm. Anh thoải mái trò chuyện và thu hút nhiều sự chú ý của các cô gái xung quanh. Không chỉ vậy, Kai còn khiến mọi người bật cười khi tham gia một cuộc chạy đua trên cát với Evans.

Cậu cả không tỏ ra bối rối hay khép kín, trái lại luôn đáp lại bằng nụ cười thoải mái, những cử chỉ thân thiện và các cuộc trò chuyện rôm rả. Sự tự tin, chững chạc vượt tuổi cùng phong thái của Kai khiến bầu không khí xung quanh thêm sôi động, cho thấy bản thân không chỉ mang dáng dấp của một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng mà còn sở hữu sức hút rất riêng

Hiện tại, Kai nỗ lực trở lại thi đấu sau ca chấn thương buộc phải dùng nạng hồi tháng 9. Chấn thương này đến ngay sau khi Kai bất ngờ được gọi lên đội U19 MU. Vào tháng 8, cậu được đôn liền 3 cấp độ sau khi gây ấn tượng mạnh ở lò đào tạo trẻ.

Thần đồng 15 tuổi của MU lập kỷ lục ở Old Trafford

Không có Kai Rooney, cũng chẳng thấy Jacey Carrick, nhưng sân Old Trafford vẫn bùng sáng bởi cái tên JJ Gabriel.

09:10 10/12/2025

Rooney khuyên Liverpool mạnh tay với Salah

Liverpool đang chìm trong khủng hoảng phong độ, và theo Wayne Rooney, Arne Slot cần một quyết định đủ lớn để lay động toàn đội, bắt đầu bằng việc để Mo Salah dự bị.

04:58 25/11/2025

Rooney cảnh báo Liverpool có thể 'đi vào vết xe đổ' của MU

Wayne Rooney lên tiếng cảnh báo Liverpool sau thất bại 0-3 trước Nottingham Forest ngay tại Anfield hôm 22/11.

05:14 24/11/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Rooney Wayne Rooney Rooney

    Đọc tiếp

    MU sai qua nhieu hinh anh

    MU sai quá nhiều

    1 giờ trước 05:00 1/1/2026

    0

    Khác HLV, khác sơ đồ, nhưng khủng hoảng vẫn lặp lại. Vấn đề của MU chưa bao giờ nằm ở hệ thống chiến thuật.

    Am anh moi cua Haaland hinh anh

    Ám ảnh mới của Haaland

    1 giờ trước 05:00 1/1/2026

    0

    Sau 27 năm chờ đợi, Na Uy trở lại World Cup và điều đó ngay lập tức biến giải đấu này thành nỗi ám ảnh mới của Erling Haaland.

    Ngay Mourinho lam Ronaldo bat khoc hinh anh

    Ngày Mourinho làm Ronaldo bật khóc

    6 giờ trước 00:00 1/1/2026

    0

    Một chi tiết tưởng nhỏ trong lời kể của Luka Modric hé lộ góc khuất ít ai biết về Cristiano Ronaldo và thứ kỷ luật thép mà Jose Mourinho áp đặt tại Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý