Cậu cả nhà Rooney gây chú ý

Kai trở thành tâm điểm trong kỳ nghỉ của gia đình Wayne Rooney tại Barbados, khi cậu cả 16 tuổi thu hút sự chú ý đặc biệt của các cô gái trên bãi biển.

Các cô gái liên tục vây quanh Kai Rooney.

Coleen và Wayne Rooney tạm gác lại cái lạnh ảm đạm của nước Anh để tận hưởng kỳ nghỉ đón năm mới ngập nắng tại Barbados. Gia đình Rooney được bắt gặp thư giãn trên bãi biển cùng các cựu đồng đội của "Gã Shrek" tại MU như Michael Carrick, Jonny Evans và Darren Gibson.

Coleen xuất hiện với phong thái sang trọng quen thuộc, khoác áo choàng màu be, đeo kính râm đen và sau đó không ngại khoe bikini họa tiết da báo khi xuống nước. Wayne thì giản dị với áo trắng, quần short xanh navy, đội mũ lưỡi trai, vừa nhâm nhi bia vừa chăm sóc ba cậu con trai nhỏ Klay, Kit và Cass.

Gia đình Rooney và các cựu cầu thủ MU trong kỳ nghỉ cuối năm.

Nhưng giữa khung cảnh biển xanh, cát trắng và những gương mặt quen thuộc của thế hệ vàng MU, tâm điểm chú ý bất ngờ thuộc về Kai Rooney, cậu con trai 16 tuổi của huyền thoại người Anh.

Chàng trai trẻ xuất hiện đầy tự tin với quần bơi xanh và kính râm. Anh thoải mái trò chuyện và thu hút nhiều sự chú ý của các cô gái xung quanh. Không chỉ vậy, Kai còn khiến mọi người bật cười khi tham gia một cuộc chạy đua trên cát với Evans.

Cậu cả không tỏ ra bối rối hay khép kín, trái lại luôn đáp lại bằng nụ cười thoải mái, những cử chỉ thân thiện và các cuộc trò chuyện rôm rả. Sự tự tin, chững chạc vượt tuổi cùng phong thái của Kai khiến bầu không khí xung quanh thêm sôi động, cho thấy bản thân không chỉ mang dáng dấp của một cầu thủ trẻ giàu tiềm năng mà còn sở hữu sức hút rất riêng

Hiện tại, Kai nỗ lực trở lại thi đấu sau ca chấn thương buộc phải dùng nạng hồi tháng 9. Chấn thương này đến ngay sau khi Kai bất ngờ được gọi lên đội U19 MU. Vào tháng 8, cậu được đôn liền 3 cấp độ sau khi gây ấn tượng mạnh ở lò đào tạo trẻ.