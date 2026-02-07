Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV Enrique có câu trả lời cho MU

  • Thứ bảy, 7/2/2026 17:44 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Kế hoạch tìm kiếm HLV của MU nhiều khả năng phải điều chỉnh, bởi mục tiêu hàng đầu Luis Enrique được cho là sẽ gia hạn hợp đồng với PSG.

Enrique quyết định từ chối lời đề nghị của MU.

Theo các nguồn tin từ Anh, chiến lược gia người Tây Ban Nha đang tiến rất gần tới việc ký hợp đồng gia hạn dài hạn với Paris Saint-Germain, qua đó khép lại khả năng cập bến Old Trafford trong mùa hè 2026.

Nhà cầm quân 55 tuổi nổi lên như ứng viên sáng giá thay thế Michael Carrick vào cuối mùa giải này. MU thậm chí cử đại diện sang Paris để tiếp xúc và thăm dò quan điểm của cựu thuyền trưởng Barcelona. Tuy nhiên, mọi nỗ lực thuyết phục dường như không mang lại kết quả.

Enrique không xem MU là dự án phù hợp ở thời điểm hiện tại. Một phần nguyên nhân đến từ sự bất ổn kéo dài tại Old Trafford, cùng nguy cơ "Quỷ đỏ" không thể giành vé dự Champions League mùa tới. Ngoài ra, Enrique ưu tiên khả năng trở lại Barcelona nếu rời PSG, hơn là mạo hiểm với hành trình tái thiết đầy rủi ro tại Anh.

Mặt khác, Enrique đang có vị thế vững chắc tại Paris. Ông duy trì mối quan hệ rất tốt với Giám đốc Thể thao Luis Campos và hai bên đang đàm phán hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2030. Sau cú ăn ba lịch sử cùng PSG, niềm tin dành cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha càng được củng cố.

Trong bối cảnh đó, MU buộc phải chuyển hướng sang mục tiêu khác. Thomas Tuchel và Carlo Ancelotti đều được nhắc đến. Đáng chú ý, Michael Carrick cũng tự nâng cao giá trị bản thân sau chuỗi khởi đầu ấn tượng, với 3 trận toàn thắng.

