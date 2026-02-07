Man City lên sẵn kế hoạch chia tay Guardiola

Tương lai của Pep Guardiola tại Manchester City tiếp tục thu hút sự chú ý trong suốt mùa giải 2025/26, khi những đồn đoán về khả năng ông rời sân Etihad ngày một nhiều.

Guardiola có khả năng rời Man City.

Dù còn hợp đồng đến hè 2027, chiến lược gia người Tây Ban Nha được cho là có thể khép lại hành trình gần một thập kỷ tại Man City ngay sau mùa giải này.

Theo ESPN, ban lãnh đạo đội bóng chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào từ Guardiola liên quan đến kế hoạch tương lai. Các nguồn tin thân cận cho biết mọi chi tiết đều được giữ kín, trong khi phần lớn suy đoán xuất phát từ các cuộc trao đổi giữa giới điều hành, người đại diện và cầu thủ.

Kể từ khi tiếp quản Man City, Guardiola xây dựng một triều đại rực rỡ với 6 chức vô địch Premier League, Champions League cùng hàng loạt danh hiệu quốc nội. Tuy nhiên, truyền thông Anh cho rằng ban lãnh đạo Man City không quá lo lắng trước viễn cảnh chia tay HLV 55 tuổi.

Đội bóng tin rằng nền móng đã đủ vững để quá trình chuyển giao diễn ra êm thấm, tránh lặp lại những cú sốc mà MU hay Arsenal từng trải qua sau khi Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger ra đi.

Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak được cho là sẽ tham vấn trực tiếp Guardiola trong việc lựa chọn người kế nhiệm. Danh sách rút gọn hiện gồm Enzo Maresca, Xabi Alonso và Cesc Fabregas.

Về phần mình, Guardiola vẫn giữ lập trường quen thuộc, nhấn mạnh còn hợp đồng và chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trước mắt, Man City dồn toàn lực cho chặng nước rút mùa giải với mục tiêu soán ngôi Arsenal trong cuộc đua vô địch Premier League.

