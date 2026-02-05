Khusanov đáp trả mọi nghi ngờ

Trong bối cảnh hàng thủ Man City vẫn cho thấy sự bất ổn, Abdukodir Khusanov nổi lên như phương án đáng tin cậy với Pep Guardiola.

Khusanov chứng minh bản thân trước sự cạnh tranh khốc liệt ở hàng thủ Man City.

Khusanov sẽ có cơ hội chơi trận chung kết đầu tiên trong màu áo Man City, sau khi giúp đội chủ sân Etihad vượt qua Newcastle ở bán kết cúp Liên đoàn Anh hôm 5/2. Trong cả hai lượt trận, Khusanov đều chơi hay và là chỗ dựa đáng tin cậy của hàng thủ Man City.

Trung vệ tuyển Uzbekistan gia nhập Man City từ Lens vào tháng 1/2025, nhưng ban đầu không thể hiện được phong độ như mong đợi. Cầu thủ 21 tuổi có màn ra mắt Manchester City đầy khó khăn khi trong trận đấu đầu tiên gặp Chelsea, anh mắc lỗi dẫn đến bàn thua.

Có giai đoạn dài, Khusanov không được đăng ký thi đấu trong bất kỳ trận nào tại Premier League. Thay vì chọn hậu vệ người Uzbekistan, Guardiola quyết định trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ khác.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Khusanov nhanh chóng lột xác và trở thành trụ cột không thể thay thế trong hàng thủ. Hiện tại, hậu vệ người Uzbekistan đá chính trong 8 trận liên tiếp gần nhất cho Manchester City.

Phong độ của anh khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh non nớt ở giai đoạn đầu ra mắt. Khusanov thể hiện sức mạnh thể chất, được ví như một “quái vật” về thể lực. Anh là một trong những cầu thủ nhanh nhất đội, luôn lao vào tranh chấp quyết liệt, sẵn sàng dùng thân mình chắn mọi pha tấn công đối phương.

Trung vệ người Uzbekistan đá chính 8 trận liên tiếp gần nhất cho Manchester City.

Không chỉ phòng ngự chắc chắn, Khusanov còn cho thấy khả năng chơi bóng tốt khi có bóng. Anh đủ kỹ thuật và tầm nhìn để đảm nhận vai trò trung vệ hoặc hậu vệ phải trong hệ thống chiến thuật phức tạp của HLV Pep Guardiola.

Những phẩm chất này giúp anh hòa nhập nhanh chóng và trở thành một trong những trung vệ trẻ hay nhất châu Âu hiện nay.

Hiển nhiên, sự tiến bộ ấn tượng của Khusanov cũng đến từ việc anh tận dụng tốt cơ hội khi các trụ cột như Ruben Dias và Josko Gvardiol chấn thương.

Từ một tân binh bị nghi ngờ sau màn ra mắt tệ hại, ngôi sao châu Á đáp trả bằng những màn trình diễn ổn định, góp phần giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn. Hồi đầu tháng này, Pep từng ca ngợi anh là “một bản hợp đồng chất lượng cao” và tin rằng tiềm năng của Khusanov còn rất lớn.

Hành trình của Khusanov khẳng định rằng sự kiên trì và nỗ lực có thể thay đổi hoàn toàn nhận xét ban đầu. Từ cơn ác mộng ngày ra mắt đến ngôi sao nơi hàng thủ Man City lúc này, Khusanov đang viết nên câu chuyện riêng của mình tại sân Etihad, mang lại hy vọng cho Pep ở mùa giải này.

