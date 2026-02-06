Man City vỡ mộng với Guehi

Ban tổ chức các giải chuyên nghiệp Anh (EFL) không thay đổi quy định của Carabao Cup để cho phép trung vệ Marc Guehi ra sân ở chung kết gặp Arsenal vào ngày 22/3.

Việc Guehi vắng mặt có thể là một tổn thất lớn cho hàng thủ Man City.

Trước đó, HLV Pep Guardiola hy vọng EFL đồng ý để Guehi ra sân ở trận chung kết, sau khi Man City không kịp đăng ký cầu thủ trước vòng bán kết.

Quy định hiện tại của Carabao Cup nêu rõ một cầu thủ chỉ được phép thi đấu cho hai CLB trong cùng một mùa giải nếu vụ chuyển nhượng đến đội mới diễn ra trước trận lượt đi bán kết.

Guehi chỉ gia nhập Man City sau trận lượt đi bán kết với Newcastle United. Do đó, anh không đủ điều kiện thi đấu ở trận bán kết lượt về cũng như chung kết. Pep cho rằng quy định này khá vô lý và hy vọng EFL đổi luật.

Pep Guardiola bày tỏ sự khó hiểu và thất vọng về quy định này: "Tôi không hiểu nổi quy định đó. CLB đầu tư lớn để mua cầu thủ, vậy mà cậu ấy không được chơi ở chung kết. Hy vọng chúng tôi có thể viết thư thuyết phục Carabao Cup (EFL) để Marc Guehi được thi đấu ở trận chung kết."

Tuy nhiên, theo Sky Sports, EFL quyết định giữ nguyên quy định hiện hành và sẽ không thay đổi để nhượng bộ cho Man City.

Quyết định này mang tính cuối cùng, không cho phép Guehi góp mặt ở Wembley. Đáng chú ý, trước đó EFL nới lỏng không ít quy định từ đầu mùa giải 2025/26 để cho phép cầu thủ chơi cho hai CLB nếu chuyển nhượng trước trận lượt đi bán kết.

Chính nhờ thay đổi này mà Antoine Semenyo (từ Bournemouth sang Man City) được phép thi đấu ở cả hai lượt bán kết Carabao Cup dù ra sân cho Bournemouth ở vòng trước. Tuy nhiên, trường hợp của Guehi lại khác.

