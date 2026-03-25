Liverpool mất hàng triệu bảng khi chia tay Salah

Liverpool đồng ý để Mohamed Salah rời đi miễn phí vào hè 2026, chấp nhận đánh đổi hàng triệu bảng để khép lại một kỷ nguyên.

Liverpool đưa ra một lựa chọn mang tính bước ngoặt khi chấp nhận để Mohamed Salah ra đi theo dạng tự do vào cuối mùa giải 2025/26, dù hợp đồng giữa hai bên còn hiệu lực đến năm 2027.

Quyết định này đồng nghĩa đội chủ sân Anfield từ bỏ khoản phí chuyển nhượng đáng kể, trong bối cảnh Salah vẫn còn giá trị lớn trên thị trường. Trước đó, Liverpool từng từ chối đề nghị 150 triệu bảng từ Al-Ittihad vào mùa hè 2023, cho thấy mức độ rủi ro tài chính trong lựa chọn hiện tại.

Việc Liverpool chủ động chấp nhận chia tay theo dạng tự do cho thấy đây không chỉ là quyết định chuyên môn, mà còn là sự dàn xếp nhằm giữ ổn định phòng thay đồ. Trong bối cảnh đội bóng bước vào giai đoạn chuyển giao, việc khép lại một kỷ nguyên theo cách ít xáo trộn nhất có thể được ưu tiên.

Tương lai của Salah vẫn chưa được xác định. Các CLB Saudi Arabia tiếp tục theo sát, nhưng chưa có thỏa thuận cụ thể nào được công bố.

"Thật không may, ngày này cũng đã đến. Đây là phần đầu tiên trong lời chào tạm biệt của tôi. Tôi sẽ rời Liverpool vào cuối mùa giải này. Rời xa chưa bao giờ dễ dàng, nhưng nhờ các bạn, tôi biết mình luôn có một điểm tựa, dù ở bất cứ đâu", là thông điệp chia tay của Salah vào rạng sáng 25/3.

Highlights Brighton 2-1 Liverpool Tối 21/3, Liverpool có màn trình diễn đáng quên khi thua Brighton 1-2 ở vòng 31 Premier League.

