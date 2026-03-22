Nguy cơ 10-0 không còn là lời nói đùa với Liverpool

Chuỗi phong độ sa sút không chỉ đẩy Liverpool khỏi quỹ đạo, mà còn khiến HLV Arne Slot phải thừa nhận nguy cơ thảm bại trước PSG.

Liverpool đánh mất chính mình và cái giá của sự sa sút Từ vị thế nhà vô địch, Liverpool đang trượt dốc trong liên tục, nơi sự thiếu ổn định và đánh mất bản sắc đẩy họ đến gần hơn với một mùa giải trắng tay.

Liverpool không sụp đổ theo cách ồn ào. Họ trượt dốc chậm nhưng rõ. Điều đáng lo nhất là bản sắc dần biến mất. Trận thua Brighton là ví dụ rõ ràng.

Đó là thất bại thứ 10 tại Premier League mùa này. Con số này không thể xem nhẹ. Một nhà vô địch không được phép đánh rơi điểm số theo cách đó.

Một nhà vô địch trượt khỏi quỹ đạo

Chỉ một năm trước, Liverpool còn đứng trên đỉnh Premier League. Khi ấy, thất bại không làm họ lung lay. Họ đã vô địch. Họ có quyền tận hưởng. Nhưng hiện tại thì khác. Khán đài đội khách vơi dần trước khi trận đấu kết thúc. Đó là hình ảnh phản ánh niềm tin đang giảm sút.

Những con số cho thấy vấn đề. Liverpool thắng 5 trận đầu mùa. Sau đó, họ chỉ thắng 9 trong 26 trận tiếp theo. Một chuỗi phong độ đi xuống rõ rệt. Không có sự ổn định.

Liverpool vẫn có những trận chơi tốt. Họ vùi dập Galatasaray 4-0 ở lượt về vòng 1/8 Champions League. Nhưng ngay sau đó, thầy trò Arne Slot lại đánh mất mình ở Premier League. Họ thua 5 trong 10 trận quốc nội diễn ra sau các trận châu Âu.

Đây không còn là hiện tượng nhất thời. Đây là một xu hướng kéo dài. Liverpool không duy trì được nhịp độ. Họ không giữ được phong độ qua từng trận.

Liverpool không duy trì được sự ổn định mùa này.

Hiện tại, Liverpool đứng thứ 5. Premier League có thể được thêm suất dự Champions League. Nhưng vị trí này không mang lại sự chắc chắn. Bởi màn trình diễn của họ thiếu ổn định.

Arne Slot thừa nhận đội bóng xứng đáng thua Brighton. Đó là thực tế. Liverpool nhiều lần tự đẩy mình vào thế khó. Họ mắc sai lầm ở những thời điểm quan trọng. Họ thường xuyên thủng lưới từ cơ hội đầu tiên của đối phương.

Một đội bóng lớn có thể thua. Nhưng không thể thua theo cùng một kịch bản. Liverpool đang lặp lại sai lầm. Họ không sửa được vấn đề.

Cảnh báo 10-0 và bài toán chưa có lời giải

Liverpool có nhiều lý do để giải thích. Chấn thương của Alisson và Mohamed Salah ảnh hưởng lớn. Hugo Ekitike phải rời sân sớm. Quãng nghỉ 62 giờ giữa hai trận là không đủ.

Nhưng Arne Slot không viện cớ. Ông thừa nhận mọi thứ chưa đạt yêu cầu. Liverpool đã chi 450 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, chiều sâu đội hình vẫn là vấn đề.

Khi các trụ cột vắng mặt, đội bóng không có phương án thay thế đủ tốt. Điều này làm giảm chất lượng chung. Liverpool mất cân bằng.

Quan trọng hơn, đội bóng không còn trục ổn định. Họ thiếu một bộ khung đủ chắc. Nhận định của cựu danh thủ Rob Green chỉ ra điều này. Liverpool không còn “xương sống” như trước.

Hệ quả là sự thiếu nhất quán. Liverpool trở nên khó đoán. Nhưng đó là sự khó đoán tiêu cực. Mỗi trận là một bộ mặt khác. Không có sự ổn định cần thiết.

Liverpool cần bùng nổ trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Phía trước là PSG ở tứ kết Champions League. Một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn Brighton. Một đội bóng biết tận dụng sai lầm. Và đây là lúc lời cảnh báo xuất hiện.

Arne Slot thừa nhận nếu Liverpool chơi như trận gặp Brighton, họ có thể thua “10-0” trước PSG. Đây là phát biểu đáng chú ý. Nó cho thấy mức độ lo ngại từ chính HLV.

Cựu cầu thủ Stephen Warnock cũng đưa ra nhận định tương tự. Brighton chưa tận dụng hết cơ hội trước Liverpool. Với PSG, họ sẽ không bỏ lỡ những sai lầm như vậy.

Liverpool lúc này không thiếu cầu thủ giỏi. Họ vẫn có chất lượng đội hình. Nhưng bóng đá không chỉ là cá nhân. Nó cần hệ thống. Nó cần sự gắn kết. Nó cần sự ổn định.

Hiện tại, Liverpool thiếu những yếu tố đó. Họ không kiểm soát được trận đấu. Họ không duy trì được nhịp độ. Họ không tạo ra sự an tâm.

Arne Slot hiểu vấn đề. Nhưng ông chưa có lời giải rõ ràng. Nhiệm vụ của ông là tìm ra cách sửa chữa. Thời gian không còn nhiều.

Liverpool vẫn còn cơ hội giành vé Champions League. Nhưng cơ hội đó đang thu hẹp. Nếu không cải thiện, họ sẽ bị bỏ lại phía sau.

Một mùa giải thất bại chưa phải thảm họa. Nhưng nó là dấu hiệu cảnh báo. Nếu không thay đổi, Liverpool có thể bước vào một giai đoạn khó khăn dài hơn.

Liverpool không chỉ đối mặt nguy cơ mất suất Champions League. Họ còn đối mặt nguy cơ đánh mất chính mình. Điều từng giúp CLB trở thành một thế lực.