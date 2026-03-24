Wirtz bị sốc với Premier League

Florian Wirtz cho biết môi trường tại Premier League khắc nghiệt hơn tưởng tượng sau khi gia nhập Liverpool.

Wirtz đang nỗ lực thích nghi với Premier League.

Florian Wirtz không giấu được sự bất ngờ khi lần đầu trải nghiệm bóng đá Anh. Tiền vệ người Đức thừa nhận Premier League khó thích nghi hơn nhiều so với những gì anh hình dung trước khi rời Bayer Leverkusen để gia nhập Liverpool.

Ở mùa giải đầu tiên, Wirtz cần thời gian để bắt nhịp. Liverpool cũng trải qua giai đoạn không ổn định. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, dấu ấn của cầu thủ này đã rõ ràng hơn. Anh có 6 bàn thắng và 9 kiến tạo trên mọi đấu trường.

Chia sẻ với TNT Sports trước trận gặp Brighton, Wirtz nói: “Ai cũng biết Premier League là giải đấu có cường độ và thể chất cao nhất. Nhưng thực tế còn khắc nghiệt hơn tôi nghĩ”.

Theo tiền vệ 22 tuổi, khác biệt lớn nhất nằm ở thời gian xử lý bóng. Khi còn chơi tại Bundesliga, anh có nhiều không gian hơn để xoay sở. Nhưng ở Anh, mọi thứ diễn ra rất nhanh.

“Tại đây, bạn phải sẵn sàng ngay từ pha chạm bóng đầu tiên. Nếu chậm một nhịp, sẽ có hai hoặc ba cầu thủ áp sát ngay lập tức”, Wirtz chia sẻ.

Ngoài yếu tố chuyên môn, áp lực từ kỳ vọng cũng là điều anh phải làm quen. Bản hợp đồng trị giá 116 triệu bảng mang theo sự chú ý lớn, buộc Wirtz phải thích nghi cả về tâm lý lẫn lối chơi.