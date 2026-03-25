Salah chia tay Liverpool

  • Thứ tư, 25/3/2026 05:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mohamed Salah xác nhận rời Liverpool sau mùa 2025/26, khép lại 9 năm huy hoàng và để lại khoảng trống lớn tại Anfield.

Salah sẽ rời Liverpool vào cuối mùa.

Quyết định này được đưa ra sau khi hai bên đạt thỏa thuận để tiền đạo người Ai Cập ra đi theo dạng tự do. Trong thông điệp chia tay, Salah không giấu được cảm xúc. Anh gọi quãng thời gian tại Anfield là "tuyệt vời nhất cuộc đời" và khẳng định Liverpool luôn là ngôi nhà của mình.

Gia nhập Liverpool từ AS Roma năm 2017, Salah ghi 255 bàn sau 435 trận, đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn mọi thời của CLB. Anh là nhân tố trung tâm trong giai đoạn thành công với các danh hiệu lớn gồm Premier League và Champions League.

Dù vậy, mùa giải hiện tại chứng kiến sự sa sút nhất định về phong độ khi Salah mới ghi 10 bàn, thấp hơn nhiều so với con số 34 ở mùa trước. Bên cạnh đó, những căng thẳng với HLV Arne Slot hồi cuối năm càng khiến tương lai của anh trở thành chủ đề được quan tâm.

Theo người đại diện Ramy Abbas, hiện chưa có điểm đến cụ thể cho Salah. Các CLB Saudi Arabia vẫn theo sát tình hình, trong khi khả năng anh tiếp tục ở lại châu Âu chưa bị loại trừ.

Trong phần còn lại của mùa giải, Salah vẫn sẽ tập trung tối đa cho Liverpool, khi đội bóng chưa chắc suất trong top 5. Trận gặp Brentford ngày 24/5 nhiều khả năng sẽ là lần cuối anh ra sân tại Anfield.

Sự ra đi của Salah đánh dấu hồi kết của một kỷ nguyên. Và với Liverpool, đó cũng là thời điểm họ phải bắt đầu hành trình tìm kiếm người kế thừa, một nhiệm vụ chưa bao giờ dễ dàng.

Liverpool muốn thay Salah bằng bom tấn trăm triệu euro

Liverpool đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao lớn trên hàng công khi ngày Mohamed Salah rời Anfield được cho là không còn xa.

08:00 17/2/2026

Salah giàu to

Tiền đạo Mohamed Salah tiếp tục chứng minh sức hút lớn của bản thân khi thu về khoản tiền khổng lồ từ các hợp đồng tài trợ và bản quyền hình ảnh.

16:00 13/2/2026

Liverpool đàm phán bán Salah với giá rẻ

CLB chủ sân Anfield sẵn sàng để Mohamed Salah rời đi khi ngôi sao người Ai Cập sa sút phong độ.

07:59 11/2/2026

Liverpool đánh mất chính mình và cái giá của sự sa sút Từ vị thế nhà vô địch, Liverpool đang trượt dốc trong liên tục, nơi sự thiếu ổn định và đánh mất bản sắc đẩy họ đến gần hơn với một mùa giải trắng tay.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Đào Trần

Salah Mohamed Salah Mohamed Salah Arne Slot Brentford Saudi Arabia Liverpool

