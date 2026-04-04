Bastoni đồng ý gia nhập Barcelona

Barcelona đang từng bước triển khai kế hoạch củng cố hàng phòng ngự cho mùa giải mới và cái tên được ưu tiên hàng đầu không ai khác ngoài Alessandro Bastoni.

Bastoni đang chịu sức ép lớn tại quê nhà sau khi khiến tuyển Italy mất vé World Cup 2026.

Ở tuổi 26, Bastoni khẳng định vị thế là một trong những trung vệ toàn diện nhất châu Âu. Anh nổi bật với khả năng phát động tấn công từ tuyến dưới, sự điềm tĩnh trong xử lý bóng và tư duy chiến thuật hiện đại, những yếu tố rất phù hợp với triết lý kiểm soát bóng của Barcelona.

Không chỉ vậy, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao tại Serie A và Champions League giúp Bastoni trở thành một lựa chọn đáng tin cậy để nâng tầm hàng thủ. Điểm mấu chốt của thương vụ nằm ở chính mong muốn của cầu thủ.

Theo Fichajes, Bastoni thông báo rõ ràng với người đại diện, Inter Milan và cả Barcelona rằng anh muốn chuyển đến Camp Nou. Điều này giúp Barcelona chiếm ưu thế nhất định trong đàm phán, đặc biệt khi họ không muốn lao vào một cuộc cạnh tranh về giá.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn là vấn đề tài chính. Barcelona chỉ sẵn sàng chi khoảng 50 triệu euro, trong khi Inter kiên quyết giữ mức giá ít nhất 70 triệu euro cho trụ cột của mình. Khoảng cách này buộc hai bên phải tiếp tục thương lượng, với khả năng xuất hiện các điều khoản phụ hoặc phương án thanh toán linh hoạt.

Dù vậy, sự lạc quan vẫn đang hiện hữu tại Camp Nou. Barcelona tin rằng mong muốn của Bastoni sẽ đóng vai trò quyết định, giúp thu hẹp khoảng cách giữa hai câu lạc bộ.