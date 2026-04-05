Cú sốc với Arsenal

Chấn thương của trung vệ Gabriel Magalhaes trong thất bại 1-2 trước Southampton tại FA Cup rạng sáng 5/4 khiến người hâm mộ Arsenal lo lắng.

Gabriel chấn thương. Ảnh: Reuters.

Trung vệ người Brazil buộc phải rời sân ở phút 70 sau khi có dấu hiệu bị đau và không thể tiếp tục thi đấu. Anh được thay thế bởi người đá cặp quen thuộc William Saliba.

Dù có thể tự rời sân và vỗ tay tri ân người hâm mộ, Gabriel sau đó được nhìn thấy ngồi trên băng ghế dự bị với túi chườm đá ở đầu gối, làm dấy lên lo ngại về mức độ nghiêm trọng của chấn thương.

Đây là tổn thất lớn với Arsenal trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc phía trước. Arsenal chuẩn bị hành quân đến sân của Sporting CP tại tứ kết Champions League, trước khi lần lượt đối đầu Bournemouth và Manchester City trong cuộc đua vô địch Premier League.

Trở lại với diễn biến trận đấu, Southampton tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại Arsenal với tỷ số 2-1. Ross Stewart mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 35. Sau đó, Viktor Gyokeres gỡ hòa cho Arsenal, nhưng niềm vui của “Pháo thủ” không kéo dài lâu.

Chỉ 5 phút trước khi hết giờ, Shea Charles ghi bàn ấn định chiến thắng cho Southampton. Dù dồn lên tấn công trong những phút cuối, Arsenal không thể tìm được bàn gỡ, đành chấp nhận dừng bước đầy thất vọng tại FA Cup.

Thất bại không chỉ khiến Arsenal lỡ cơ hội giành danh hiệu mà còn khiến họ đối mặt với nỗi lo lực lượng trước giai đoạn then chốt của mùa giải.

