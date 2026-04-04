Thảm họa Real Madrid

  • Thứ bảy, 4/4/2026 23:16 (GMT+7)
  • 23:16 4/4/2026

Đêm 4/4, Real thua đội đang đua trụ hạng Mallorca 1-2 ở vòng 30 La Liga.

Real Madrid thua đội hạng 18.

Trước đối thủ bị đánh giá dưới tầm, HLV Alvaro Arbeloa thực hiện nhiều sự điều chỉnh để dành sức cho màn so tài với Bayern Munich tại tứ kết Champions League vào giữa tuần tới, đáng chú ý là việc để Vinicius ngồi dự bị, dù anh đang có phong độ tốt.

Ở lần đầu đá chính ở cấp CLB kể từ tháng 2, Kylian Mbappe có màn trình diễn nhạt nhòa trong suốt 90 phút. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bế tắc, thậm chí còn để đối thủ mở tỷ số ở phút 41. Manu Morlanes đón đường căng ngang từ cánh phải rồi thoải mái vung chân dứt điểm từ cự ly gần, hạ gục Andriy Lunin.

Dù Eder Militao gỡ hòa ở phút 88, thảm họa vẫn xảy ra với "Los Blancos", khi họ để chủ nhà chọc thủng lưới lần thứ hai ở phút bù giờ 90+1. Vedat Muriqi, tiền đạo người Kosovo, bật khóc sau khi dứt điểm tung nóc lưới Real, ấn định chiến thắng đầy cảm xúc 2-1 cho đội chủ sân Son Moix.

Đội bóng thủ đô lần đầu thua Mallorca sau 3 năm, đồng thời gần như không còn cơ hội đua vô địch với Barcelona. Nếu thắng ở vòng này, "Blaugrana" sẽ nới khoảng cách với đại kình địch lên thành 7 điểm.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Anh

