Hai cú ngã, Arsenal đối mặt nguy cơ sụp đổ

Thất bại liên tiếp trước Man City và Southampton khép lại giấc mơ ăn 4 của Arsenal ở mùa giải năm nay.

Mikel Arteta cần sớm vực dậy tinh thần của học trò.

Arsenal không sụp đổ theo cách ồn ào. Nhưng những gì diễn ra trong 2 tuần qua đủ để khiến mọi thứ họ dày công xây dựng suốt nhiều tháng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Áp lực quen thuộc và bài toán bản lĩnh

Cách đây 14 ngày, “Pháo thủ” còn được nhắc đến như ứng viên cho cú ăn 4. Một tập thể ổn định, chơi có cấu trúc, kiểm soát trận đấu và duy trì phong độ cao trong thời gian dài.

Nhưng bóng đá đỉnh cao luôn khắc nghiệt. Hai thất bại liên tiếp, trước Man City ở chung kết Carabao Cup và trước Southampton tại FA Cup, lập tức kéo Arsenal trở lại mặt đất.

Điều đáng nói không nằm ở kết quả, mà ở cách họ thua. Arsenal cầm bóng nhiều, tung ra tới 23 cú sút trước Southampton. Họ gỡ hòa, nhưng không tạo cảm giác có thể kết liễu trận đấu. Khi Shea Charles ghi bàn phút 85, đó không phải là cú sốc bất ngờ, mà là hệ quả của một trận đấu thiếu sắc bén.

Mikel Arteta không chỉ trích học trò. Ông nhận trách nhiệm. Nhưng sự căng thẳng mà cựu tiền đạo Theo Walcott mô tả, “một sự bồn chồn” bên đường biên, lại phản ánh điều khác. Một đội bóng bắt đầu chịu áp lực thật sự.

Arsenal mất 2 chiếc cúp trong 14 ngày.

Arsenal không xa lạ với tình huống này. Họ về nhì Premier League 3 mùa liên tiếp, trong đó có những thời điểm tưởng như nắm lợi thế nhưng lại hụt hơi ở chặng cuối.

Sự khác biệt giữa một đội cạnh tranh và một đội vô địch nằm ở khả năng vượt qua những khoảnh khắc như hiện tại.

Arteta nói đúng khi một mùa giải luôn có 2-3 thời điểm khó khăn. Đây là lần đầu Arsenal đối mặt với cú trượt rõ ràng. Nhưng điều đáng lo là dấu hiệu quen thuộc đang xuất hiện.

Ngay cả khi có lý do về lực lượng, 11 cầu thủ rút khỏi tuyển quốc gia, nhiều trụ cột vắng mặt, thì chính Christian Norgaard cũng thừa nhận rằng đội bóng không có lý do biện minh. Đây vẫn là đội hình đủ mạnh để thắng Southampton.

Thực tế, vấn đề của Arsenal không nằm ở chiều sâu đội hình, mà ở trạng thái tinh thần. Khi áp lực tăng cao, họ chưa cho thấy khả năng duy trì sự ổn định ở mức cao nhất.

Và đó là điều khiến họ nhiều lần hụt bước trong cuộc đua vô địch.

Man City và giới hạn của Arsenal

Nếu Arsenal đang chững lại, thì Manchester City lại tăng tốc đúng thời điểm.

Chiến thắng trước Arsenal ở chung kết Carabao Cup mang lại danh hiệu và tạo đà tâm lý ấn tượng. Ngay sau đó, họ tiếp tục đánh bại Liverpool để vào bán kết FA Cup.

Khoảng cách giữa hai đội không chỉ nằm ở điểm số, mà còn ở bản lĩnh.

Arsenal thua không đúng lúc.

Arsenal có thể chơi hay trong phần lớn mùa giải. Nhưng Man City luôn biết cách tăng tốc khi cần. Đó là lý do họ liên tục vượt qua Arsenal trong các cuộc đua gần đây.

Trận đấu tại Etihad vào tháng 4 sẽ là bước ngoặt. Nhưng ngay từ bây giờ, áp lực đã hiện hữu.

Cựu trung vệ Man City, Micah Richards chỉ ra rằng thái độ thi đấu của Arsenal trong trận gặp Southampton là điều gây thất vọng nhất. Một đội từng phòng ngự chắc chắn, chuyển trạng thái tốt và duy trì cấu trúc ổn định lại đánh mất chính những yếu tố đó.

Đó không phải là vấn đề chiến thuật. Đó là vấn đề về trạng thái. Arsenal vẫn còn Premier League và Champions League. Mùa giải chưa kết thúc. Nhưng mọi thứ đã thay đổi.

Họ không còn ở vị thế của đội bóng “có thể ăn 4”. Thay vào đó, họ bước vào giai đoạn mà từng sai lầm đều phải trả giá.

Điều Arteta cần lúc này không phải là thêm ý tưởng, mà là giữ được sự rõ ràng, niềm tin và năng lượng như ông nói. Quan trọng hơn, Arsenal phải chứng minh họ đã khác so với những mùa trước.

Nếu không, mùa giải này sẽ lại khép lại theo kịch bản quen thuộc. Ở đó, Arsenal khởi đầu đầy hy vọng, nhưng kết thúc bằng tiếc nuối.