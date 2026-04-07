Neymar cược lần cuối cho World Cup

Phẫu thuật lần nữa, Neymar dốc toàn lực chạy đua thể trạng với mục tiêu góp mặt tại kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Neymar đang tìm mọi cách để có thể trở lại tuyển Brazil.

Neymar Jr đang bước vào cuộc chiến quan trọng nhất ngoài sân cỏ. Khi thời gian không còn nhiều, tiền đạo người Brazil chọn cách mạo hiểm: tiếp tục phẫu thuật để cứu vãn cơ hội dự World Cup.

Theo chia sẻ từ HLV Cuca của Santos, Neymar đã tiến hành phẫu thuật đầu gối trong đợt FIFA Days cuối tháng 3. Anh chưa thể trở lại tập luyện và cần thêm thời gian hồi phục sau ca mổ.

Đây là bước tiếp theo trong chuỗi điều trị mà cầu thủ 34 tuổi đã bắt đầu từ cuối mùa giải quốc nội trước đó, khi anh chấp nhận lên bàn mổ theo khuyến cáo của đội ngũ y tế.

Chưa dừng lại ở đó, Neymar tiếp tục thực hiện liệu pháp tái tạo bằng huyết tương giàu tiểu cầu (PRP). Phương pháp này nhằm phục hồi các mô đã tổn thương nặng ở đầu gối – điểm yếu dai dẳng trong những năm gần đây của anh.

Thời điểm Neymar lựa chọn điều trị cũng mang nhiều ý nghĩa. Anh thực hiện ca can thiệp trong đợt tập trung đội tuyển, giai đoạn mà bản thân kỳ vọng có thể trở lại danh sách Brazil. Điều đó cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc tìm lại thể trạng tốt nhất.

Hiện tại, Neymar đã bước vào chương trình hồi phục đặc biệt. Mục tiêu là đạt thể lực tối ưu trong những tháng cuối trước World Cup, đồng thời thuyết phục HLV Ancelotti trao cho anh một suất trong danh sách 26 cầu thủ.

World Cup sắp tới tại Mỹ, Mexico và Canada nhiều khả năng là cơ hội cuối cùng để Neymar khép lại hành trình quốc tế. Vì vậy, mọi quyết định lúc này đều mang tính rủi ro.

Ở tuổi 34, cơ thể không còn ở đỉnh cao, nhưng khát khao vẫn còn nguyên. Với Neymar, đây không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, mà còn là nỗ lực cuối cùng để giữ lại giấc mơ lớn nhất sự nghiệp.

