6 ngôi sao Real 'vừa đá vừa lo' trước Bayern

Sáu trụ cột Real Madrid đối mặt nguy cơ treo giò ở lượt về, buộc đội chủ sân Bernabeu phải nhập cuộc với sự thận trọng tối đa.

Mbappe và các trụ cột Real có nguy cơ vắng mặt ở trận lượt về với Bayern.

Trước trận lượt đi tứ kết Champions League với Bayern Munich rạng sáng 8/4, Real Madrid không chỉ đối diện áp lực chuyên môn mà còn bị đặt vào thế “đi trên dây” về kỷ luật.

Có tới sáu cầu thủ của đội bóng Hoàng gia đang đứng trước nguy cơ bị treo giò nếu nhận thêm một thẻ vàng.

Danh sách này gồm Kylian Mbappe, Aurelien Tchouameni, Jude Bellingham, Dean Huijsen, Vinicius Junior và Alvaro Carreras.

Chỉ cần một pha phạm lỗi thiếu kiểm soát, họ sẽ vắng mặt ở trận lượt về và ảnh hưởng lớn đến tham vọng đi tiếp của Real Madrid.

Trong số này, Mbappe và Vinicius là hai cái tên mang tính quyết định ở hàng công. Sự thiếu vắng một trong hai sẽ làm suy giảm đáng kể sức công phá của "Los Blancos". Ở tuyến giữa, Tchouameni đang duy trì phong độ ổn định, trong khi Bellingham vẫn là nhân tố tạo đột biến, dù anh mới trở lại sau chấn thương gân kheo và chưa chắc đá chính.

Hàng thủ cũng không nằm ngoài vòng rủi ro. Huijsen và Carreras đều có vai trò quan trọng trong hệ thống phòng ngự, đặc biệt trong bối cảnh Real Madrid vẫn thiếu nhiều trụ cột vì chấn thương.

Tin vui hiếm hoi là Eder Militao đã trở lại, giúp gia cố hàng phòng ngự. Tuy nhiên, Rodrygo, Thibaut Courtois, Dani Ceballos và Ferland Mendy vẫn chưa sẵn sàng ra sân.

Real Madrid bước vào trận đấu với tâm thế không thật sự ổn định sau thất bại 1-2 trước Mallorca tại La Liga hôm 4/4. Kết quả này khiến họ bị Barcelona bỏ xa 7 điểm trong cuộc đua vô địch, qua đó dồn toàn bộ kỳ vọng vào Champions League.

Trong bối cảnh đó, cuộc đối đầu với Bayern mang ý nghĩa sống còn. Một kết quả bất lợi, hoặc tệ hơn là những án treo giò, có thể đẩy Real Madrid vào thế khó ở lượt về.

