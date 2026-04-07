Real Madrid nắm lợi thế lịch sử trước đại chiến Bayern

Cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Bayern Munich tại tứ kết Champions League rạng sáng 8/4 hứa hẹn sẽ là một chương hấp dẫn trong lịch sử đối đầu giàu duyên nợ của hai ông lớn châu Âu.

Trên sân nhà Santiago Bernabeu, Real Madrid bước vào trận đấu với sự tự tin lớn dựa trên thành tích đối đầu ấn tượng. Sau 28 lần chạm trán tại Champions League, đại diện Tây Ban Nha giành 13 chiến thắng, hòa 4 và thua 11. Đáng chú ý, “Los Blancos” đang duy trì chuỗi 9 trận bất bại trước Bayern, trong đó có tới 7 chiến thắng.

Không chỉ chiếm ưu thế về thành tích, Real Madrid còn sở hữu cái duyên đặc biệt mỗi khi vượt qua Bayern ở vòng knock-out. Trong 4 lần gần nhất loại đội bóng Đức, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đều tiến thẳng tới chức vô địch, gần nhất là mùa giải 2023/24. Khi đó, người hùng Joselu đã ghi những bàn thắng quyết định ở những phút cuối tại Bernabéu để đưa đội nhà lên đỉnh châu Âu.

Ở chiều ngược lại, Bayern Munich cũng có lý do để lạc quan khi chân sút chủ lực Harry Kane đã trở lại tập luyện sau chấn thương mắt cá. Tiền đạo người Anh đang có phong độ ấn tượng với 31 bàn tại Bundesliga và 10 bàn tại Champions League mùa này, trở thành mối đe dọa lớn đối với hàng thủ Real.

Trận đấu sắp tới vì thế không chỉ là màn so tài giữa hai thế lực hàng đầu, mà còn là cuộc chiến giữa lịch sử và hiện tại. Real Madrid có lợi thế sân nhà cùng bản lĩnh chinh chiến, nhưng Bayern, với sức mạnh tấn công đáng gờm, hoàn toàn đủ khả năng tạo nên bất ngờ.

