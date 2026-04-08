Trung vệ Jonathan Tah vướng chỉ trích sau pha vào bóng với Kylian Mbappe trong chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4.

Tình huống diễn ra ở phút 70 trên sân Santiago Bernabeu, khi Mbappe đang tăng tốc vượt qua, Tah có pha vào bóng quyết liệt từ phía sau. Cú tác động trực tiếp vào vùng cổ chân khiến tiền đạo người Pháp ngã gục xuống sân trong đau đớn.

Những hình ảnh quay chậm sau đó cho thấy mức độ nguy hiểm của pha phạm lỗi. Phần tất của Mbappe bị rách toạc, lộ rõ vết trầy xước và tổn thương ở chân. Ngôi sao của Real Madrid ôm chân, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Sau tình huống này, Tah bị trọng tài rút thẻ vàng.

Vết thương gây lo lắng của Mbappe.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ chỉ trích gay gắt pha vào bóng của Tah. Một tài khoản viết: “Pha phạm lỗi xứng đáng thẻ đỏ”. Một CĐV khác cho rằng: “Real Madrid rõ ràng bị xử ép”.

Trước khi trận đấu diễn ra, Tah cũng có những chia sẻ thẳng thắn về cách phong tỏa Mbappe. Anh cho biết: “Cậu ấy sở hữu bộ kỹ năng đáng kinh ngạc, cực kỳ nhanh, có kỹ thuật rất tốt và lạnh lùng trước khung thành. Nhưng không cầu thủ nào là hoàn hảo, dù họ giỏi đến đâu, ai cũng có điểm yếu. Vì vậy, tôi sẽ xem lại những trận đấu mà cậu ấy gặp khó khăn trước đối thủ và phân tích kỹ lưỡng”.

Tah thừa nhận đã có những ghi chú cụ thể và lên kế hoạch chi tiết cùng đồng đội để kiềm tỏa Mbappe. Tuy nhiên, ngôi sao người Pháp vẫn ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Real Madrid ở phút 73.

Chiến thắng tại Bernabeu giúp Bayern chiếm lợi thế lớn trước trận lượt về tại Allianz Arena. Đại diện Bundesliga chỉ cần một kết quả hòa để giành vé vào bán kết. Khi đó, họ sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Liverpool.

