Bộ mặt tương phản của 'đôi cánh' Real Madrid trước Bayern Munich

  • Thứ tư, 8/4/2026 08:08 (GMT+7)
Trong khi Trent Alexander-Arnold liên tục khuấy đảo hành lang phải, Carreras lại trở thành điểm yếu khi liên tục bị khai thác khiến Real Madrid gặp bất lợi sau tứ kết lượt đi Champions League

Real Madrid bước vào trận đấu với Bayern Munich rạng sáng 8/4 với kỳ vọng tạo đột biến từ hai biên, nhưng thực tế trên sân lại phơi bày một bức tranh tương phản rõ rệt.

Ở hành lang phải, Arnold chơi như một mũi khoan thực thụ. Hậu vệ này liên tục dâng cao, tung ra những đường tạt bóng và pha xử lý mang tính đột phá,mở ra cơ hội cho các đồng đội.

Không chỉ đơn thuần giữ vai trò hỗ trợ, Arnold trực tiếp tham gia vào việc tạo cơ hội, khiến hàng thủ Bayern nhiều lần bị kéo giãn. Mỗi pha lên bóng của anh đều mang theo cảm giác nguy hiểm rõ ràng.

Trái ngược hoàn toàn, cánh đối diện lại trở thành điểm nóng theo hướng tiêu cực. Carreras gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát khu vực của mình, đặc biệt khi đối đầu với Olise, cầu thủ chơi nổi bật nhất bên phía Bayern Munich trận này.

Ngày thi đấu thảm họa của Carreras.

Olise liên tục khai thác khoảng trống, vượt qua Carreras trong các tình huống một đối một. Sự chênh lệch về tốc độ xử lý và khả năng đọc tình huống khiến hậu vệ của Real Madrid rơi vào thế bị động. Không ít lần, Carreras để đối thủ vượt qua dễ dàng, buộc hàng thủ phải bọc lót trong trạng thái khẩn cấp.

Điều đáng chú ý là sự khác biệt không chỉ nằm ở một vài khoảnh khắc riêng lẻ, mà kéo dài xuyên suốt thời gian thi đấu. Trong khi Arnold duy trì áp lực tấn công đều đặn, Careras lại liên tục bị đặt vào tình huống phòng ngự khó và không tìm được lời giải.

Sự đối lập giữa Arnold và Carreras không chỉ phản ánh phong độ cá nhân, mà còn là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu trước Bayern Munich. Sau trận đấu, khán giả khắp nơi đều hỏi nhau rằng ''Tại sao không rút Carreras ra sân?''.

90 phút tại Bernabeu khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về cho Bayern Munich. Hai đội sẽ tái đấu ở Allianz Arena vào tuần tới.

Real Madrid Bayern Munich UEFA Champions League

    Độ quái của Neuer làm Vinicius bẽ mặt

    08:05 8/4/2026

    Thủ thành Manuel Neuer chứng minh đẳng cấp với màn trình diễn xuất sắc trong chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4.

    CĐV khỏa thân làm náo loạn Real Madrid

    06:55 8/4/2026

    Rạng sáng 8/4 (giờ Hà Nội), hành trình di chuyển của dàn sao Real Madrid trên chiếc xe buýt tới sân Santiago Bernabeu bị gián đoạn bởi sự cố hy hữu.

