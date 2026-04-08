Cú 'bẻ lái' của Diaz khiến Real Madrid ôm hận

Tiền đạo Luis Diaz góp công lớn trong chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4.

Phút 41, Diaz ghi bàn mở tỷ số cho Bayern trên sân Bernabeu sau pha xâm nhập vòng cấm và dứt điểm gọn gàng. Tình huống lập công này của cựu sao Liverpool nhanh chóng được giới chuyên môn “mổ xẻ”, qua đó làm nổi bật khả năng chạy chỗ thông minh của anh.

Khi đối mặt với người đồng đội cũ Trent Alexander-Arnold trong một tình huống tấn công, Diaz chủ động đặt thân người theo hướng chéo, tạo động tác giả như sẽ thực hiện pha cắt vào trong để đối mặt với Andriy Lunin. Điều này khiến hậu vệ của Real Madrid buộc phải khép góc phòng ngự vào trung lộ.

Alexander-Arnold muốn bắt bài Diaz.

Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, Diaz đổi hướng di chuyển từ trong ra ngoài, chạy vòng ra phía sau Alexander-Arnold trước khi nhận bóng từ Serge Gnabry và tung ra cú dứt điểm lạnh lùng, làm tung lưới Real Madrid. Pha bóng cho thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa tư duy di chuyển và kỹ năng cá nhân.

Diaz nhanh chóng đổi hướng chạy và vượt mặt đồng đội cũ tại Liverpool.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ ca ngợi sự tinh quái trong cách chạy chỗ của Diaz, khiến Alexander-Arnold không thể theo kèm. Những pha thoát xuống và xâm nhập vùng cấm vốn là sở trường của chân sút người Colombia.

Sau 40 lần ra sân mùa này, Diaz ghi 23 bàn và có 15 pha kiến tạo. Anh cùng với Harry Kane (49 bàn) và Michael Olise (16 bàn) tạo nên bộ ba tấn công đáng sợ bậc nhất châu Âu hiện tại. Sự thăng hoa của hàng công giúp Bayern duy trì vị thế số một tại Bundesliga, đồng thời tiến sâu ở nhiều đấu trường.

Đội bóng xứ Bavaria hiện đã lọt vào bán kết Cúp Quốc gia Đức, giành chức vô địch Siêu cúp Đức và đứng trước cơ hội lớn góp mặt ở bán kết Champions League. Với phong độ cao của nhiều cá nhân cùng chiều sâu đội hình ấn tượng, Bayern đang hướng tới một mùa giải gần như hoàn hảo.

