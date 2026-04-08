Olise sắp vượt Messi

Michael Olise có màn trình diễn hiệu quả trong chiến thắng 2-1 của Bayern Munich trước Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4.

Olise có thông số kiến tạo ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Trên sân Bernabeu, Olise tiếp tục khẳng định giá trị trong màu áo Bayern khi trực tiếp kiến tạo cho Harry Kane nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng là pha kiến tạo thứ 29 của tiền vệ người Pháp trên mọi đấu trường ở mùa giải này, con số gây ấn tượng mạnh.

Thống kê cho thấy Olise chỉ còn kém 3 pha kiến tạo nữa để san bằng kỷ lục kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải ở thế kỷ 21 của Lionel Messi (32 lần, thiết lập ở mùa giải 2011/12). Khả năng Olise vượt qua cột mốc này dễ xảy ra khi anh vẫn còn 6 trận tại Bundesliga, cùng các trận đấu ở Champions League và Cúp Quốc gia Đức nếu Bayern tiếp tục đi sâu.

Trước Real Madrid, Olise còn tạo ra thêm 2 cơ hội nguy hiểm, liên tục đặt hàng phòng ngự đối phương vào tình trạng báo động. Anh thắng tới 10 trong 15 tình huống tranh chấp tay đôi, cao nhất trận, đồng thời là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất với 5 lần.

Khả năng rê bóng của Olise cũng gây ấn tượng khi anh thực hiện thành công 4/7 pha đi bóng qua người, thường xuyên khuấy đảo hành lang cánh phải của đối thủ. Alvaro Carreras, người chơi ở vị trí hậu vệ trái của Real Madrid, đã có một ngày thi đấu đầy vất vả khi theo kèm cầu thủ này.

Với những gì đang thể hiện, Olise được xem là một trong những bản hợp đồng đáng giá nhất của Bayern Munich trong vòng hai năm qua. Từ mức định giá 55 triệu euro khi mới gia nhập “Hùm xám”, tuyển thủ Pháp hiện đã được nâng giá lên khoảng 140 triệu euro, phản ánh đúng tầm ảnh hưởng và phong độ ấn tượng của anh.

