Arsenal tạo hiệu ứng domino cho Premier League

  • Thứ tư, 8/4/2026 06:15 (GMT+7)
Rạng sáng 8/4, chiến thắng nghẹt thở 1-0 của Arsenal trước Sporting Lisbon ở lượt đi tứ kết Champions League có thể ảnh hưởng tới hàng loạt CLB tại Premier League.

Chiến thắng của Arsenal giúp Premier League có 5 đại diện dự Champions League mùa tới.

Trong chuyến làm khách tại Lisbon, Kai Havertz trở thành người hùng khi ghi bàn ở phút bù giờ giúp Pháo thủ nắm lợi thế trước trận lượt về tại Emirates. Tuy nhiên, giá trị của pha lập công này không dừng lại ở đó.

Kết quả đồng nghĩa bóng đá Anh chính thức đảm bảo có ít nhất 5 suất dự Champions League mùa tới. Đó là suất thưởng dành cho những giải đấu có thành tích tốt nhất tại 3 cúp châu Âu gồm Champions League, Europa League và Conference League.

Mùa này, cả 9 đại diện Anh đều vượt qua vòng phân hạng và tiến sâu ở các cúp châu Âu, qua đó giúp Premier League tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu. Điều này mở ra hàng loạt kịch bản đặc biệt.

Đỉnh điểm là kịch bản Liverpool vô địch Champions League và Aston Villa hoặc Nottingham Forest đăng quang Europa League nhưng đều nằm ngoài top 5 Premier League. Khi đó, Ngoại hạng Anh sẽ có tới 7 đại diện dự Champions League, gồm top 5 cùng 2 nhà vô địch châu Âu.

Nếu rộng hơn, theo The Athletic, Premier League có thể chứng kiến 11 đội bóng góp mặt ở đấu trường châu lục mùa giải 2026/27. Do đó, cuộc đua trở nên cực kỳ khốc liệt ở giải đấu số một xứ sở sương mù.

Hiện tại, khoảng cách giữa Liverpool (thứ 5) và nhóm giữa bảng như Bournemouth chỉ vỏn vẹn 7 điểm. Các đội Brentford, Everton, Fulham, Brighton hay Newcastle United vẫn còn nguyên cơ hội.

