Havertz tỏa sáng phút bù giờ, Arsenal rộng cửa vào bán kết

Rạng sáng 8/4, Kai Havertz ghi bàn muộn giúp Arsenal đánh bại chủ nhà Sporting 1-0 ở tứ kết lượt đi Champions League.

Arsenal chạm một tay vào vé bán kết Champions League.

Arsenal giành chiến thắng đầy kịch tính trước Sporting ngay trên sân Jose Alvalade, qua đó chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng tại các vòng knock-out châu Âu trên đất Bồ Đào Nha. Người hùng của “Pháo thủ” không ai khác chính là Kai Havertz, với bàn thắng quý như vàng ở những phút bù giờ.

Trận đấu khởi đầu với sự thận trọng từ cả hai phía. Sporting là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên khi Maxi Araujo tung cú sút uy lực, buộc thủ thành David Raya phải trổ tài cứu thua và đẩy bóng chạm xà. Arsenal dần lấy lại thế trận và có câu trả lời với những pha lên bóng sắc nét, trong đó đáng chú ý là cú dứt điểm đưa bóng trúng xà của Noni Madueke sau một tình huống cố định.

Đội chủ nhà chủ động lùi sâu với sơ đồ năm hậu vệ nhằm hạn chế sức tấn công của đại diện nước Anh. Điều này khiến Arsenal gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành, dù họ kiểm soát bóng nhiều hơn. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng, trong thế trận giằng co và thiếu đột biến.

Arsenal chứng tỏ bản lĩnh.

Sau giờ nghỉ, Arsenal gia tăng sức ép. Declan Rice nổi bật với khả năng thu hồi bóng ấn tượng, giúp đội khách duy trì thế trận. Martin Odegaard và các đồng đội liên tục thử vận may, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ Sporting cùng phong độ tốt của thủ môn Rui Silva khiến mọi nỗ lực đều bị từ chối. Ở chiều ngược lại, Raya tiếp tục tỏa sáng với pha cứu thua xuất thần từ cú đánh đầu của Geny Catamo.

Khi trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc với tỷ số hòa, bước ngoặt đã xảy ra. Phút bù giờ, Kai Havertz khống chế gọn đường chuyền điểm rơi của Gabriel Martinelli, trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, làm câm lặng toàn bộ khán đài.

Sporting Lisbon - bài test cho tham vọng vô địch của Arsenal Sporting Lisbon sẽ là phép thử quan khó nhằn của Arsenal trong hành trình chinh phục đỉnh cao châu Âu mùa giải năm nay.