Cú sốc với Arsenal

  • Thứ ba, 7/4/2026 07:40 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Arsenal đối mặt cú sốc lực lượng trước tứ kết Champions League khi Bukayo Saka và Jurrien Timber vắng mặt ở chuyến làm khách trên sân của Sporting Lisbon vào rạng sáng 8/4.

Saka không thể ra sân đối đầu Sporting.

Đại diện thành London hành quân tới sân Jose Alvalade cho trận lượt đi, nhưng HLV Mikel Arteta buộc phải điều chỉnh kế hoạch khi bộ đôi quan trọng chưa kịp bình phục chấn thương. Sự thiếu vắng này được xem là tổn thất lớn, đặc biệt trong bối cảnh Arsenal đang bước vào giai đoạn quyết định của mùa giải.

Mũi nhọn tấn công chủ lực Saka trước đó phải rút lui khỏi tuyển Anh trong đợt tập trung gần nhất. HLV Thomas Tuchel chủ động để ngôi sao này nghỉ ngơi nhằm tránh quá tải, đồng thời bảo toàn thể trạng cho giai đoạn nước rút.

Ở hàng thủ, Timber cũng không kịp hồi phục sau khi dính chấn thương trong chiến thắng 2-0 trước Everton hồi giữa tháng 3. Hậu vệ đa năng cũng phải rời khỏi tuyển Hà Lan của HLV Ronald Koeman trong đợt FIFA Days tháng 3.

Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, Arteta nhiều khả năng sẽ trao cơ hội cho Noni Madueke trên hàng công, trong khi Ben White được kỳ vọng lấp vào khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Dù vậy, Arsenal cũng đón nhận tín hiệu tích cực khi bộ ba Declan Rice, Leandro Trossard và Gabriel Magalhaes đều sẵn sàng ra sân.

"Pháo thủ" rất cần một cú hích tinh thần tại đấu trường châu Âu sau chuỗi thất bại đáng quên ở các giải quốc nội. Họ vừa gây sốc khi bị Southampton loại khỏi FA Cup, trước đó là thất bại cay đắng trước Man City ở chung kết Carabao Cup.

Chuyến làm khách tại Lisbon vì thế mang nhiều ý nghĩa. Nếu muốn nuôi hy vọng giành cú đúp Champions League và Premier League, Arsenal buộc phải tìm lại bản lĩnh đúng lúc.

Minh Nghi

