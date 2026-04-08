Tranh cãi trong ngày Real Madrid bại trận

Trọng tài Michael Oliver bị chỉ trích sau khi công nhận bàn mở tỷ số của Luis Diaz, ở trận Bayern thắng Real Madrid 2-1 tại lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4.

Olise để bóng chạm tay.

Phút 41, Luis Diaz chạy chỗ đón đường chọc khe của Serge Gnabry, trước khi tung cú dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số cho Bayern Munich.

Cầu thủ Real Madrid phản ứng mạnh, yêu cầu trọng tài không công nhận bàn thắng của đội khách vì cho rằng Olise để bóng chạm tay trong tình huống tấn công.

Video làm chậm cho thấy Olise đúng là để bóng chạm tay khi cản đường về chần chừ của Vinicius. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự phẫn nộ với trọng tài chính Michael Oliver, gọi vị vua áo đen người Anh là "nỗi ô nhục".

Dù vậy, theo Cadena SER, tay của cầu thủ bên phía Bayern Munich hoàn toàn ở tư thế tự nhiên, không vung quá xa so với cơ thể. Theo đó, bàn thắng của Bayern hoàn toàn hợp lệ.

Sau khoảnh khắc tranh cãi, Real Madrid còn chịu thêm cú sốc khi để Harry Kane nhân đôi cách biệt ở đầu hiệp hai. May mắn khi Kylian Mbappe kịp tỏa sáng với một pha dứt điểm cận thành để níu kéo lại hy vọng mong manh cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Ở trận lượt về tại Allianz Arena diễn ra sau đây một tuần, "Los Blancos" phải thắng mới có hy vọng đi tiếp. Với Bayern, đoàn quân của HLV Vincent Kompany tiếc nuối khi bỏ lỡ nhiều cơ hội để kết liễu Real ngay trên sân nhà của đối thủ.