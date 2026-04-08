CĐV khỏa thân làm náo loạn Real Madrid

  • Thứ tư, 8/4/2026 06:55 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Rạng sáng 8/4 (giờ Hà Nội), hành trình di chuyển của dàn sao Real Madrid trên chiếc xe buýt tới sân Santiago Bernabeu bị gián đoạn bởi sự cố hy hữu.

Chiếc xe buýt chở dàn sao Real Madrid náo loạn vì CĐV khỏa thân.

Theo ghi truyền thông Tây Ban Nha, một người đàn ông khỏa thân bất ngờ lao ra đường, chạy cắt ngang đầu xe buýt chở đội bóng Hoàng gia. Lực lượng an ninh lập tức truy đuổi, thậm chí có tình huống cảnh sát tung cú đá nhằm khống chế kẻ quá khích. Sự việc khiến chiếc xe di chuyển chậm trong vòng vây bảo vệ nghiêm ngặt.

Bất chấp sự cố, bầu không khí bên ngoài sân Bernabeu vẫn cực kỳ cuồng nhiệt. Hàng nghìn CĐV Real tạo nên màn chào đón quen thuộc mang tên "Busiana". Đó là khi người hâm mộ phủ kín đường phố, hát vang, đốt pháo sáng để tiếp lửa cho đội nhà trước những trận cầu lớn.

Ở thời điểm này, Real Madrid đặt trọn hy vọng vào Champions League trong bối cảnh mùa giải quốc nội đầy biến động. Đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa bị Barcelona bỏ xa 7 điểm tại La Liga, sau khi trải qua xáo trộn lớn trên băng ghế huấn luyện.

Niềm tin của CĐV đến từ truyền thống châu Âu lẫy lừng của "Los Blancos". Trước đó, họ hủy diệt Man City với tổng tỷ số 5-1 ở vòng 1/8, trong đó có chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục tại Madrid.

Tuy nhiên, thực tế tại Bernabeu không diễn ra như kỳ vọng. Real Madrid thua 1-2 trước Bayern. Luis Diaz mở tỷ số cuối hiệp một, trước khi Harry Kane nhân đôi cách biệt chỉ ít giây sau giờ nghỉ. Nỗ lực của Kylian Mbappe với bàn rút ngắn ở phút 74 giúp đội chủ nhà níu kéo hy vọng mong manh.

Thất bại đẩy Real vào thế khó trước trận lượt về tại Allianz Arena. Họ buộc phải lội ngược dòng nếu muốn cứu vãn mùa giải đang bên bờ sụp đổ.

Neuer quá hay

Thủ môn người Đức chơi xuất thần, giúp Bayern Munich thắng Real Madrid 2-1 trong ngày mà các chân sút đội chủ nhà nản lòng trước đôi tay của anh.

1 giờ trước

Cựu cầu thủ MU khiến fan Real Madrid phẫn nộ

Người hâm mộ Real Madrid tỏ ra tức giận với Alvaro Carreras sau thất bại 1-2 trước Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4.

1 giờ trước

CĐV Real nổi giận với Vinicius

Vinicius trở thành tâm điểm tại sân Bernabeu bởi những pha xử lý hỏng ăn liên tiếp trong trận thua 1-2 trước Bayern vào rạng sáng 8/4.

1 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

