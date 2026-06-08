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Thể thao

Sao World Cup bật khóc vì chấn thương

  • Thứ hai, 8/6/2026 05:44 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Julio Enciso bật khóc rời sân bằng cáng trong trận giao hữu với Nicaragua hôm 6/6, khiến Paraguay đối mặt nguy cơ mất ngôi sao lớn nhất trước World Cup 2026.

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Julio Enciso vẫn khóc khi được đưa khỏi sân. Ảnh: Reuters.

Chỉ còn ít ngày trước trận ra quân tại World Cup 2026, tuyển Paraguay nhận cú sốc lớn về lực lượng khi Julio Enciso dính chấn thương nghiêm trọng trong trận giao hữu gặp Nicaragua.

Ngôi sao 22 tuổi chỉ thi đấu khoảng 20 phút trước khi ngã xuống sân trong đau đớn. Enciso liên tục ôm phía sau chân phải, đấm mạnh xuống mặt cỏ và bật khóc khi nhận ra vấn đề có thể nghiêm trọng hơn những gì anh nghĩ.

Đội ngũ y tế sau đó phải đưa tiền vệ tấn công này rời sân bằng cáng. Liên đoàn Bóng đá Paraguay chưa công bố kết quả kiểm tra chính thức. Tuy nhiên, những hình ảnh trên sân khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng về khả năng Enciso kịp bình phục cho World Cup.

Đây là tổn thất rất lớn với đội bóng Nam Mỹ. Trong những năm qua, Enciso nổi lên như một trong những gương mặt quan trọng nhất của Paraguay. Cầu thủ đang khoác áo Strasbourg đóng vai trò nổi bật trên hành trình giúp đội tuyển trở lại World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2010.

Mùa hè năm ngoái, Strasbourg chi 17 triệu bảng để đưa Enciso về từ Brighton. Trước đó, anh có 57 lần ra sân cho đội bóng Anh và từng trải qua quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn tại Ipswich Town.

Nếu Enciso không thể góp mặt, Paraguay nhiều khả năng sẽ đặt niềm tin vào Miguel Almiron. Cựu cầu thủ Newcastle vừa ghi bàn trong chiến thắng 4-0 trước Nicaragua và là phương án giàu kinh nghiệm nhất ở thời điểm hiện tại.

Paraguay nằm ở bảng D cùng Mỹ, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ. Đội bóng của HLV Gustavo Alfaro sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng cuộc đối đầu chủ nhà Mỹ vào ngày 13/6.

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Đào Trần

World Cup Paraguay Julio Enciso Gustavo Alfaro Nicaragua chấn thương World Cup 2026

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