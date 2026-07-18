Greenwood đá vào chân bạn gái khi ra mắt CLB mới?

Mason Greenwood dường như đã có hành động thiếu tôn trọng bạn gái trước ống kính trong buổi lễ ra mắt Fenerbahce.

Hành động gây tranh cãi của Greenwood.

Trong đoạn clip chỉ kéo dài khoảng 7 giây, Greenwood xuất hiện cùng bạn gái trước ống kính truyền thông. Đáng chú ý, anh có hành động đá vào chân để bạn gái di chuyển vào đúng vị trí chụp ảnh, qua đó tạo nên làn sóng bình luận trái chiều.

Một số người dùng mạng xã hội nhận xét rằng ngay cả trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Greenwood vẫn cư xử thiếu tinh tế với bạn gái. Những bình luận này nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội.

Greenwood từng trải qua giai đoạn sự nghiệp bị gián đoạn vào đầu năm 2022 với các cáo buộc liên quan đến hành vi bạo lực với bạn gái Harriet Robson. Đến tháng 2/2023, toàn bộ cáo buộc được hủy bỏ.

Sau đó, Greenwood và Harriet hàn gắn mối quan hệ và có hai con chung. Dù không bị kết tội, vụ việc vẫn ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của tiền đạo người Anh, khiến anh rời MU để lần lượt khoác áo Getafe, Marseille và nay là Fenerbahce.

Hôm 15/7, Fenerbahce công bố Greenwood là tân binh của CLB với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Thương vụ trị giá 39 triệu euro, được thanh toán thành ba đợt trong 3 năm. Tiền đạo người Anh được cho nhận mức lương ròng từ 7 đến 8 triệu euro mỗi mùa.

Greenwood chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ sau hai mùa giải thành công dưới màu áo Marseille. Ở mùa giải 2025/26, anh ghi 26 bàn trên mọi đấu trường, trở thành một trong những chân sút nổi bật của Ligue 1 và góp công lớn giúp đội bóng miền Nam nước Pháp cạnh tranh nhóm đầu.