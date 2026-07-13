MU ra quyết định với Greenwood

Marseille sắp bán Mason Greenwood cho Fenerbahce với giá 45 triệu euro sau khi Manchester United từ bỏ điều khoản ưu tiên mua lại tiền đạo này.

Động thái này chính thức mở đường cho chân sút người Anh chuyển sang thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ trong màu áo Fenerbahce. Hiện tại, Marseille đạt được các thỏa thuận quan trọng để bán chân sút 24 tuổi.

Theo quy trình chuyên nghiệp, đại diện Ligue 1 có nghĩa vụ thông báo cho Manchester United về lời đề nghị này nhằm xác định liệu đội bóng Anh có ý định đưa cầu thủ sinh năm 2001 trở lại xứ sở sương mù hay không.

Tuy nhiên, phía đội chủ sân Old Trafford không có kế hoạch tái hợp với Greenwood, tạo điều kiện thuận lợi để thương vụ chuyển nhượng sang Thổ Nhĩ Kỳ tiến tới hồi kết.

Về mặt tài chính, các báo cáo uy tín cho biết Fenerbahce sẽ phải chi mức phí chuyển nhượng dao động từ 40 đến 45 triệu euro, chưa bao gồm các khoản phụ phí phát sinh tùy theo thành tích thi đấu. Dù không trực tiếp sở hữu Greenwood, Manchester United vẫn thu về một khoản tiền đáng kể từ thương vụ này.

Cụ thể, nhờ vào điều khoản bán lại được cài cắm kỹ lưỡng khi để Greenwood gia nhập Marseille trước đó, "Quỷ đỏ" dự kiến bỏ túi hơn 10 triệu euro lợi nhuận. Đây được xem là một thành công về mặt kinh tế của ban lãnh đạo Manchester United, giúp tăng thêm ngân sách chuyển nhượng cho đội bóng trong giai đoạn tái thiết.

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