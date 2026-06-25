Marseille không nhả Greenwood với giá rẻ

Mason Greenwood thống nhất điều khoản cá nhân với Fenerbahce, nhưng Marseille kiên quyết không bán ngôi sao người Anh với giá rẻ.

Greenwood có thể sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng.

Theo L'Equipe, ban lãnh đạo Fenerbahce đã hoàn tất đàm phán các điều khoản cá nhân với Greenwood và sẵn sàng trao cho chân sút 24 tuổi một bản hợp đồng hấp dẫn. Dù vậy, đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đưa ra đề nghị khoảng 30 triệu euro kèm phụ phí, thấp hơn đáng kể so với yêu cầu từ phía Marseille.

Đội bóng thành phố cảng nước Pháp không có ý định bán rẻ ngôi sao tấn công số một của mình. Dù đang đối mặt những áp lực tài chính và sự giám sát từ cơ quan quản lý bóng đá Pháp, Marseille vẫn giữ lập trường cứng rắn trong cuộc đàm phán.

Một nguồn tin thân cận với CLB cho biết nhiều đội bóng tin rằng Marseille sẽ buộc phải thanh lý cầu thủ với giá thấp do tình hình tài chính hiện tại. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đội bóng khẳng định điều đó không xảy ra, bởi Greenwood không chỉ có giá trị chuyên môn mà còn mang ý nghĩa quan trọng về mặt tài chính đối với CLB.

Bên cạnh Fenerbahce, Greenwood vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn tại châu Âu và Trung Đông. Tuy nhiên, các đối tác tiềm năng đều đang gặp những trở ngại riêng. Atletico Madrid và Al Hilal cần giải phóng quỹ lương trước khi tính đến việc chiêu mộ Greenwood. Trong khi đó, AS Roma cũng chỉ có thể nhập cuộc nếu thanh lý được một số cầu thủ và cân bằng ngân sách.

Hiện Marseille chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được mức phí từ 50 đến 55 triệu euro. Nếu Fenerbahce không nâng đáng kể lời đề nghị hiện tại, thương vụ khả năng sẽ rơi vào bế tắc.