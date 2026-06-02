Đề nghị đầu tiên mua Greenwood

AS Roma thể hiện tham vọng lớn trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi đưa Mason Greenwood trở thành mục tiêu hàng đầu trong mùa hè này.

Sau khi giành vé dự Champions League lần đầu tiên sau bảy năm, đội bóng Italy sở hữu nguồn lực tài chính dồi dào hơn đáng kể. Ban lãnh đạo Roma muốn tận dụng cơ hội này để nâng cấp đội hình, đồng thời đáp ứng những yêu cầu về nhân sự của tân HLV Gian Piero Gasperini.

Theo Le10Sport, cái tên được Roma ưu tiên hàng đầu hiện nay là Mason Greenwood. Đội bóng áo bã trầu được cho là đang chuẩn bị gửi tới Marseille lời đề nghị trị giá 40 triệu euro kèm các khoản phụ phí dựa trên thành tích thi đấu. Đây được xem là phép thử dành cho đội bóng nước Pháp trong bối cảnh Greenwood vừa trải qua mùa giải bùng nổ tại Ligue 1.

Kể từ khi rời Manchester United để chuyển đến Marseille với mức phí 26 triệu euro vào năm 2024, Greenwood đã từng bước hồi sinh sự nghiệp. Cầu thủ 24 tuổi thường xuyên thi đấu bên cánh phải trong hàng công ba người, nổi bật với khả năng dứt điểm sắc bén bằng hai chân và tạo đột biến.

Những phẩm chất đó được HLV Gasperini đánh giá rất phù hợp với môi trường Serie A, khiến Greenwood trở thành mảnh ghép lý tưởng cho tham vọng vươn tầm của Roma trong mùa giải 2026/27.

Hiện tại, tương lai của Greenwood ở Marseille không được đảm bảo. Cựu cầu thủ MU đánh mất thiện cảm của một bộ phận CĐV vì thái độ thi đấu chưa thuyết phục. Nếu đề nghị của Roma được đánh giá là phù hợp, Greenwood hoàn toàn có thể đổi môi trường thi đấu ở mùa giải tới.

