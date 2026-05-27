Greenwood có giá đắt đỏ

Tương lai của Mason Greenwood nóng lên khi AS Roma được cho là tăng tốc đàm phán để chiêu mộ tiền đạo thuộc biên chế Marseille.

Giá Greenwood tăng mạnh và được nhiều CLB săn đón sau 2 mùa giải ở Ligue 1.

Sau thời gian bùng nổ trong màu áo Marseille, Greenwood trở thành cái tên được săn đón khắp châu Âu. Tiền đạo 24 tuổi ghi tới 26 bàn và có thêm 11 kiến tạo sau 45 trận trên mọi đấu trường, trở thành điểm sáng hiếm hoi của đại diện Ligue 1 trong mùa giải 2025/26 đầy biến động.

Theo truyền thông Italy, Roma chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua này. Việc giành vé dự Champions League giúp đội bóng áo bã trầu có thêm lợi thế tài chính lẫn sức hút để thuyết phục Greenwood cập bến Serie A. Mối quan hệ tốt giữa Roma và Marseille cũng được xem là yếu tố quan trọng giúp quá trình thương lượng diễn ra thuận lợi hơn.

Ngoài Roma, cả Juventus, Atletico Madrid và Dortmund cũng theo sát tình hình của Greenwood. Một số CLB Saudi Pro League sẵn sàng đưa ra lời đề nghị hấp dẫn, nhưng chân sút sinh năm 2001 được cho là ưu tiên tiếp tục chơi bóng tại châu Âu.

Theo Foot Mercato, đội bóng nước Pháp sẵn sàng bán Greenwood nếu nhận đủ 50 triệu euro. CLB chịu áp lực tài chính lớn sau khi không thể giành vé dự Champions League và phải cân đối ngân sách trước hạn chót ngày 30/6 để đáp ứng yêu cầu từ cơ quan giám sát tài chính bóng đá Pháp (DNCG).

Mức giá 50 triệu euro được xem là cách Marseille tránh nguy cơ phải bán rẻ ngôi sao số một. Phong độ chói sáng cùng việc được đề cử danh hiệu Cầu thủ hay nhất Ligue 1 khiến giá trị Greenwood tăng mạnh. Hè 2024, Marseille chỉ tốn một nửa số tiền này để có Greenwood.

Dù tương lai để ngỏ, Greenwood vẫn dành nhiều tình cảm cho Marseille và Ligue 1. Tuy nhiên, trước áp lực tài chính cùng sức hút từ Roma, khả năng Marseille chia tay chân sút chủ lực ngay hè này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.