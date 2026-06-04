Mức giá gây choáng của Greenwood

HLV Diego Simeone xem Mason Greenwood là mảnh ghép hoàn hảo cho hàng công Atletico Madrid, nhưng Marseille chỉ nhả người nếu nhận đủ 100 triệu euro.

Theo Fichajes, chiến lược gia người Argentina theo dõi cầu thủ 24 tuổi từ thời anh khoác áo Getafe theo dạng cho mượn và gây ấn tượng mạnh tại La Liga. Khả năng thích nghi với môi trường bóng đá Tây Ban Nha giúp Greenwood trở thành mục tiêu hàng đầu của Atletico trong kế hoạch nâng cấp hàng công.

Sau khi rời MU để gia nhập Marseille năm 2024, Greenwood tiếp tục thăng hoa tại Ligue 1. Mùa giải vừa qua, chân sút người Anh ghi 26 bàn thắng và đóng góp 11 kiến tạo sau 45 lần ra sân trên mọi đấu trường. Khả năng chơi linh hoạt trên hàng công cùng tốc độ bứt phá và kỹ năng dứt điểm sắc bén khiến anh được đánh giá là mảnh ghép lý tưởng cho Atletico.

Tuy nhiên, Marseille không có ý định để ngôi sao số một của mình ra đi với mức giá thấp. Đội bóng Pháp được cho là chỉ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị 100 triệu euro. Dù vậy, Giám đốc Thể thao Gregory Lorenzi cũng để ngỏ khả năng bán Greenwood nếu xuất hiện lời đề nghị đủ hấp dẫn nhằm cân bằng tài chính.

Khả năng Atletico chi đậm cho Greenwood phụ thuộc lớn vào tương lai của Julian Alvarez. Tiền đạo người Argentina liên tục được liên hệ tới Barcelona. Nếu nhận được một đề nghị khổng lồ cho Alvarez, đội bóng thủ đô Madrid sẽ có thêm nguồn lực để theo đuổi thương vụ Greenwood.

Ngoài Atletico, AS Roma cũng theo sát tình hình và sẵn sàng gửi đề nghị đầu tiên cho Marseille. Trong khi đó, MU hưởng lợi lớn nếu Greenwood được bán với giá cao do cài điều khoản hưởng 40% giá trị chênh lệch từ thương vụ chuyển nhượng trong tương lai.