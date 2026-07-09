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Thể thao

Greenwood có bến đỗ mới

  • Thứ năm, 9/7/2026 06:21 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Mason Greenwood sắp khép lại hành trình tại Marseille để gia nhập Fenerbahce với bản hợp đồng trị giá 42 triệu euro cùng mức lương thuộc hàng cao nhất Thổ Nhĩ Kỳ.

Greenwood sắp sang Thổ Nhĩ Kỳ chơi bóng.

Theo RMC Sport, Fenerbahce vượt lên trước các đối thủ, trong đó có Atletico Madrid, để giành chữ ký của cựu tiền đạo Manchester United. Dù đội bóng Tây Ban Nha đưa ra dự án chuyên môn hấp dẫn, Greenwood vẫn ưu tiên lời đề nghị từ Thổ Nhĩ Kỳ nhờ mức đãi ngộ vượt trội.

Sau khi thương vụ hoàn tất, chân sút người Anh sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với Fenerbahce và nhận mức lương ròng lên tới 10 triệu euro mỗi mùa giải. Mức phí chuyển nhượng được cho là vào khoảng 42 triệu euro, gồm các khoản phụ phí.

Thỏa thuận cũng tính đến điều khoản hưởng phần trăm mà MU cài vào hợp đồng khi bán Greenwood cho Marseille vào năm 2024. Để giải quyết vấn đề này, Fenerbahce tiến hành đàm phán riêng với Marseille và MU nhằm phân chia quyền lợi tài chính cho cả hai bên.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Marseille dự kiến thu về khoảng 30 triệu euro. Đây được xem là khoản lợi nhuận đáng kể, đồng thời giúp đội bóng nước Pháp giảm đáng kể quỹ lương.

Bên cạnh yếu tố tài chính, ban lãnh đạo Marseille được cho là không hài lòng với thái độ sinh hoạt và sự chuyên nghiệp của Greenwood. Vì vậy, CLB quyết định bật đèn xanh cho tiền đạo 24 tuổi ra đi dù anh vẫn thể hiện phong độ ấn tượng trên sân cỏ.

Ở mùa giải 2025/26, Greenwood tiếp tục bùng nổ khi ghi 26 bàn và đóng góp 11 kiến tạo sau 45 trận trên mọi đấu trường. Những màn trình diễn xuất sắc của anh giúp Marseille cán đích thứ 5 tại Ligue 1 và giành quyền dự Europa League mùa tới.

Trong khi đó, Fenerbahce kết thúc mùa ở vị trí á quân giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ góp mặt ở vòng loại thứ 2 Champions League.

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Minh Nghi

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