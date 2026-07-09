World Cup 2026 tiếp tục thử thách tuyển Anh

Tuyển Anh tiếp tục trải qua kỳ World Cup 2026 đầy sóng gió khi trận tứ kết gặp Na Uy tại Miami vào ngày 12/7 đứng trước nguy cơ bị hoãn hoặc tạm dừng vì thời tiết cực đoan.

Tuyển Anh gặp nhiều khó khăn và trở ngại trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026.

Theo dự báo, thời điểm bóng lăn vào lúc 17h (giờ địa phương), nhiệt độ tại Miami có thể lên tới 33 độ C. Tuy nhiên, do độ ẩm rất cao, nhiệt độ cảm nhận thực tế được dự báo lên tới khoảng 44 độ C, tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cầu thủ và khán giả.

Bên cạnh nắng nóng gay gắt, khu vực quanh sân còn được cảnh báo có mưa giông và sấm sét. Theo quy định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), nếu phát hiện tia sét trong phạm vi 13 km tính từ sân vận động, trận đấu sẽ phải tạm dừng để đảm bảo an toàn. Mỗi lần xuất hiện thêm sét trong khu vực này sẽ kéo theo ít nhất 30 phút trì hoãn.

Các quan chức FIFA sẽ đo chỉ số WBGT (nhiệt độ bầu ướt) trước trận 90 phút và một giờ trước giờ bóng lăn. Khi nhiệt độ này chạm ngưỡng 35 độ C, cơ chế làm mát tự nhiên của cơ thể gần như bị vô hiệu vì mồ hôi không thể bốc hơi. Đây là ngưỡng cực kỳ nguy hiểm, có thể gây sốc nhiệt, suy đa tạng và đe dọa tính mạng.

Trong trường hợp điều kiện thời tiết được đánh giá quá nguy hiểm, ban tổ chức có quyền hoãn hoặc dời lịch thi đấu. Dù vậy, FIFA được cho là sẽ chỉ áp dụng lệnh hoãn trong trường hợp bất khả kháng. Trước đó, trận đấu của Anh với Mexico ở vòng 16 đội cũng bị hoãn do mưa lớn.

Theo điều lệ của FIFA, sức khỏe và sự an toàn của cầu thủ cùng khán giả luôn được đặt lên hàng đầu.

Đội giành chiến thắng trong cuộc đối đầu giữa Anh và Na Uy sẽ vào bán kết gặp đội thắng ở cặp Argentina - Thụy Sĩ.

Highlights Mexico 2-3 Anh Sáng 6/7, Anh xuất sắc vượt qua Mexico với tỷ số 3-2 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.