Mảnh giấy bí ẩn của HLV Tuchel

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Thomas Tuchel viết ghi chú ngoài đường biên.
Ngay trước khi hiệp một trận vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Mexico và Anh khép lại, ống kính máy quay bắt trọn khoảnh khắc Tuchel miệt mài ghi chép vào một tập tài liệu nhỏ dán nhãn “Mexico vs England”.
Hành động ghi chú dồn dập diễn ra ngay sau khi tuyển Anh để Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, khiến những toan tính chiến thuật của chiến lược gia người Đức lập tức trở thành tâm điểm chú ý.
Trở lại với diễn biến trận đấu, dù gặp bất lợi về mặt quân số trong hiệp hai bởi tấm thẻ đỏ của Jarell Quansah ở phút 54, "Tam Sư" vẫn giành chiến thắng chung cuộc 3-2 để giành vé đi tiếp. Thầy trò Tuchel sẽ chạm trán Na Uy tại tứ kết vào ngày 12/7 tới.
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