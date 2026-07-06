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Thể thao World Cup 2026

Mảnh giấy bí ẩn của HLV Tuchel

  • Thứ hai, 6/7/2026 14:07 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Giữa bầu không khí nghẹt thở tại Azteca, hình ảnh Thomas Tuchel ghi chép dồn dập vào một cuốn sổ tay gây bão khi tuyển Anh đối mặt sức ép nghẹt thở từ Mexico.

Thomas Tuchel viết ghi chú ngoài đường biên.

Ngay trước khi hiệp một trận vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Mexico và Anh khép lại, ống kính máy quay bắt trọn khoảnh khắc Tuchel miệt mài ghi chép vào một tập tài liệu nhỏ dán nhãn “Mexico vs England”.

Hành động ghi chú dồn dập diễn ra ngay sau khi tuyển Anh để Mexico rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, khiến những toan tính chiến thuật của chiến lược gia người Đức lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Trận đấu tại sân Azteca khởi đầu thuận lợi cho "Tam sư" khi tiền vệ Jude Bellingham lập cú đúp chớp nhoáng, giúp đại diện châu Âu vươn lên dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, dưới sức nóng thiêu đốt của Mexico, Julian Quinones ghi bàn thắng quý giá rút ngắn cách biệt, đẩy trận đấu vào thế đôi công nghẹt thở và hỗn loạn.

Nhịp độ dồn dập vào cuối hiệp một buộc Tuchel phải đưa ra những điều chỉnh ngay trên đường biên để kiểm soát tình hình. Dù nội dung chi tiết trong cuốn sổ vẫn là một ẩn số, hành động của ông dường như nhằm củng cố hệ thống phòng ngự và chuẩn bị cho những kịch bản xấu nhất.

Trở lại với diễn biến trận đấu, dù gặp bất lợi về mặt quân số trong hiệp hai bởi tấm thẻ đỏ của Jarell Quansah ở phút 54, "Tam Sư" vẫn giành chiến thắng chung cuộc 3-2 để giành vé đi tiếp. Thầy trò Tuchel sẽ chạm trán Na Uy tại tứ kết vào ngày 12/7 tới.

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Huy Trưởng

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