Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao World Cup 2026

Cú sốc với tuyển Na Uy

  • Thứ tư, 8/7/2026 06:00 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Đội tuyển Na Uy đối mặt với cuộc khủng hoảng về thể lực khi nhiều cầu thủ mắc bệnh chỉ vài ngày trước cuộc chạm trán tuyển Anh tại tứ kết World Cup 2026.

Tuyển Na Uy nhận tin dữ trước tứ kết World Cup.

Sau chiến thắng 2-1 trước Brazil nhờ cú đúp của Erling Haaland để giành vé vào vòng 8 đội mạnh nhất, Na Uy sẽ chạm trán Anh vào ngày 12/7 trên sân Miami (Mỹ). Tuy nhiên, Na Uy đang phải đối mặt với nỗi lo lớn khi nhiều cầu thủ đồng loạt đổ bệnh trước trận tứ kết.

Theo báo chí Na Uy, nhiều tuyển thủ xuất hiện các triệu chứng ho, khàn giọng và không đạt thể trạng tốt nhất. Tiền đạo Jorgen Strand Larsen từng phải bỏ lỡ buổi tập trước trận mở màn gặp Iraq vì sốt và sau đó không được sử dụng. Trong khi đó, hậu vệ Marcus Holmgren Pedersen cũng vắng mặt ở trận thắng Brazil do bị ốm.

Ngay cả HLV Stale Solbakken cũng gây lo lắng khi liên tục ho dữ dội trong buổi họp báo. Chiến lược gia 57 tuổi thừa nhận đội tuyển đang chịu ảnh hưởng bởi lịch thi đấu và di chuyển dày đặc kể từ đầu giải.

"Jorgen sốt, còn nhiều người khác xuất hiện triệu chứng ho và khàn tiếng. Điều hòa, những chuyến bay liên tục và việc phải di chuyển khắp nước Mỹ chắc chắn ảnh hưởng đến sức khỏe toàn đội. Chúng tôi có hơn 50 thành viên nên việc xuất hiện vài ca bệnh cũng không quá bất ngờ", Solbakken chia sẻ.

Kể từ khi World Cup khởi tranh, Na Uy liên tục di chuyển qua nhiều thành phố như Boston, New Jersey, Dallas rồi trở lại New Jersey trước khi đặt chân tới Miami để chuẩn bị cho trận tứ kết.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu cầu thủ bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng này, nhưng Na Uy vẫn còn khoảng 3 ngày để hồi phục trước màn so tài với tuyển Anh.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.

Khoảnh khắc Haaland đi bộ rồi ghi bàn hút hơn 11 triệu view

Erling Haaland tạo ra một khoảnh khắc đầy thú vị trong trận thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 hôm 6/7.

12 giờ trước

Tuyển Anh cũng đòi FIFA tạm hoãn thẻ đỏ

Hiệp hội Bóng đá Anh cân nhắc kháng cáo thẻ đỏ của Jarell Quansah lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân sự cánh phải ở trận tứ kết gặp Na Uy.

15 giờ trước

Tuyển Brazil hết thời khiến thế giới run sợ

Thất bại trước Na Uy phơi bày sự thật đau đớn: Brazil hôm nay không còn sở hữu thế hệ đủ sức khiến cả thế giới phải sợ như thời Ronaldo, Rivaldo hay Ronaldinho.

37:2211 hôm qua

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Na Uy Tuyển Anh Tuyển Na Uy Na Uy

    Đọc tiếp

    Messi tiep tuc xo do ky mot ky luc World Cup hinh anh

    Messi tiếp tục xô đổ kỷ một kỷ lục World Cup

    17 phút trước 06:33 8/7/2026

    0

    Tỏa sáng giúp Argentina hạ Ai Cập, Lionel Messi chính thức trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lịch sử vừa ghi bàn vừa kiến tạo tại vòng loại trực tiếp của World Cup.

    Messi khoc vi da hong phat den hinh anh

    Messi khóc vì đá hỏng phạt đền

    28 phút trước 06:22 8/7/2026

    0

    Lionel Messi thừa nhận bật khóc sau chiến thắng trước Ai Cập bởi nỗi day dứt từ quả phạt đền đá hỏng suýt khiến Argentina trả giá.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý