Cú sốc với tuyển Na Uy

Đội tuyển Na Uy đối mặt với cuộc khủng hoảng về thể lực khi nhiều cầu thủ mắc bệnh chỉ vài ngày trước cuộc chạm trán tuyển Anh tại tứ kết World Cup 2026.

Tuyển Na Uy nhận tin dữ trước tứ kết World Cup.

Sau chiến thắng 2-1 trước Brazil nhờ cú đúp của Erling Haaland để giành vé vào vòng 8 đội mạnh nhất, Na Uy sẽ chạm trán Anh vào ngày 12/7 trên sân Miami (Mỹ). Tuy nhiên, Na Uy đang phải đối mặt với nỗi lo lớn khi nhiều cầu thủ đồng loạt đổ bệnh trước trận tứ kết.

Theo báo chí Na Uy, nhiều tuyển thủ xuất hiện các triệu chứng ho, khàn giọng và không đạt thể trạng tốt nhất. Tiền đạo Jorgen Strand Larsen từng phải bỏ lỡ buổi tập trước trận mở màn gặp Iraq vì sốt và sau đó không được sử dụng. Trong khi đó, hậu vệ Marcus Holmgren Pedersen cũng vắng mặt ở trận thắng Brazil do bị ốm.

Ngay cả HLV Stale Solbakken cũng gây lo lắng khi liên tục ho dữ dội trong buổi họp báo. Chiến lược gia 57 tuổi thừa nhận đội tuyển đang chịu ảnh hưởng bởi lịch thi đấu và di chuyển dày đặc kể từ đầu giải.

"Jorgen sốt, còn nhiều người khác xuất hiện triệu chứng ho và khàn tiếng. Điều hòa, những chuyến bay liên tục và việc phải di chuyển khắp nước Mỹ chắc chắn ảnh hưởng đến sức khỏe toàn đội. Chúng tôi có hơn 50 thành viên nên việc xuất hiện vài ca bệnh cũng không quá bất ngờ", Solbakken chia sẻ.

Kể từ khi World Cup khởi tranh, Na Uy liên tục di chuyển qua nhiều thành phố như Boston, New Jersey, Dallas rồi trở lại New Jersey trước khi đặt chân tới Miami để chuẩn bị cho trận tứ kết.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu cầu thủ bị ảnh hưởng bởi các triệu chứng này, nhưng Na Uy vẫn còn khoảng 3 ngày để hồi phục trước màn so tài với tuyển Anh.

Highlights Brazil 1-2 Na Uy Sáng 6/7, Na Uy xuất sắc vượt qua Brazil với tỷ số 2-1 để tiến vào vòng tứ kết World Cup 2026.