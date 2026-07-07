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Thể thao World Cup 2026

Tuyển Anh cũng đòi FIFA tạm hoãn thẻ đỏ

  • Thứ ba, 7/7/2026 15:27 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Hiệp hội Bóng đá Anh cân nhắc kháng cáo thẻ đỏ của Jarell Quansah lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân sự cánh phải ở trận tứ kết gặp Na Uy.

Hiệp hội Bóng đá Anh xem xét kháng cáo tấm thẻ đỏ của Jarell Quansah.

Cầu thủ thuộc biên chế Bayer Leverkusen bị truất quyền thi đấu ở phút 54 trong trận đấu giữa Mexico và Anh sau pha vào bóng với Jesus Gallardo. Nếu án phạt được giữ nguyên, ngôi sao mang áo số 26 sẽ vắng mặt trong trận tứ kết với Na Uy vào ngày 12/7.

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ xảy ra khi VAR xác định Quansah vào bóng bằng gầm giày dù chạm bóng trước. Quyết định này khiến huấn luyện viên Thomas Tuchel cực kỳ phẫn nộ. Chiến lược gia người Đức chỉ trích gay gắt công tác trọng tài và cho rằng đây không phải là một lỗi rõ ràng để dẫn đến án phạt truất quyền thi đấu.

Việc cựu hậu vệ Liverpool vắng mặt đẩy ông Tuchel vào bài toán nhân sự nan giải. Reece James là lựa chọn thay thế khả dĩ nhất nhưng thể lực của anh này vẫn là dấu hỏi lớn sau chấn thương gân kheo.

Trong khi đó, Djed Spence dù vừa có màn trình diễn tích cực khi vào sân thay người, vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được ban huấn luyện "Tam Sư" về sự ổn định.

Hy vọng của FA dựa trên một tiền lệ gây tranh cãi tại giải đấu năm nay. Trước đó, tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ được tạm hoãn án treo giò. Phía Anh kỳ vọng FIFA sẽ có một đợt rà soát tương tự để đảm bảo tính công bằng và lực lượng cho "Tam sư" tại trận đấu tới.

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Huy Trưởng

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  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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