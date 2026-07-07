Tuyển Anh cũng đòi FIFA tạm hoãn thẻ đỏ

Hiệp hội Bóng đá Anh cân nhắc kháng cáo thẻ đỏ của Jarell Quansah lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân sự cánh phải ở trận tứ kết gặp Na Uy.

Hiệp hội Bóng đá Anh xem xét kháng cáo tấm thẻ đỏ của Jarell Quansah.

Cầu thủ thuộc biên chế Bayer Leverkusen bị truất quyền thi đấu ở phút 54 trong trận đấu giữa Mexico và Anh sau pha vào bóng với Jesus Gallardo. Nếu án phạt được giữ nguyên, ngôi sao mang áo số 26 sẽ vắng mặt trong trận tứ kết với Na Uy vào ngày 12/7.

Tình huống dẫn đến thẻ đỏ xảy ra khi VAR xác định Quansah vào bóng bằng gầm giày dù chạm bóng trước. Quyết định này khiến huấn luyện viên Thomas Tuchel cực kỳ phẫn nộ. Chiến lược gia người Đức chỉ trích gay gắt công tác trọng tài và cho rằng đây không phải là một lỗi rõ ràng để dẫn đến án phạt truất quyền thi đấu.

Việc cựu hậu vệ Liverpool vắng mặt đẩy ông Tuchel vào bài toán nhân sự nan giải. Reece James là lựa chọn thay thế khả dĩ nhất nhưng thể lực của anh này vẫn là dấu hỏi lớn sau chấn thương gân kheo.

Trong khi đó, Djed Spence dù vừa có màn trình diễn tích cực khi vào sân thay người, vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục được ban huấn luyện "Tam Sư" về sự ổn định.

Hy vọng của FA dựa trên một tiền lệ gây tranh cãi tại giải đấu năm nay. Trước đó, tiền đạo Folarin Balogun của tuyển Mỹ được tạm hoãn án treo giò. Phía Anh kỳ vọng FIFA sẽ có một đợt rà soát tương tự để đảm bảo tính công bằng và lực lượng cho "Tam sư" tại trận đấu tới.

Kane nói không ra hơi sau chiến thắng trước Mexico Sáng 6/7, sau khi cùng tuyển Anh đánh bại chủ nhà Mexico 3-2 ở vòng 16 đội World Cup 2026, Harry Kane có phát ngôn đáng chú ý.