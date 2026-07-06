Ánh mắt bất mãn của Mainoo khi chưa được ra sân

Trong lúc tuyển Anh vỡ òa với chiến thắng trước Mexico, Kobbie Mainoo lộ rõ vẻ thất vọng khi tiếp tục không được HLV Thomas Tuchel trao cơ hội ra sân tại World Cup 2026.

Ánh mắt nói lên tất cả của Mainoo.

Trên sân Azteca sáng 6/7, Mainoo dự bị suốt 90 phút, đánh dấu 5 trận liên tiếp không được sử dụng tại World Cup 2026. Dù tuyển Anh phải chơi hơn nửa hiệp hai với 10 người sau tấm thẻ đỏ của Jarell Quansah, HLV Thomas Tuchel vẫn không tung tiền vệ 21 tuổi vào sân.

Sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ Anh hân hoan ăn mừng tấm vé vào tứ kết. Tuy nhiên, máy quay truyền hình ghi lại khoảnh khắc Mainoo đứng lặng với gương mặt đầy tâm trạng, trái ngược hoàn toàn với bầu không khí phấn khích của toàn đội.

Dù vẫn chia vui cùng đồng đội, biểu cảm của cầu thủ thuộc biên chế Manchester United nhanh chóng gây bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng Mainoo khó tránh khỏi cảm giác bất mãn khi chưa được góp mặt bất kỳ phút nào kể từ đầu giải.

Trước World Cup 2026, Mainoo được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố trẻ tạo đột biến cho tuyến giữa tuyển Anh. Tuy nhiên, dưới thời Tuchel, anh chưa thể cạnh tranh suất đá chính hoặc thậm chí là cơ hội vào sân từ ghế dự bị.

Việc Quansah bị truất quyền thi đấu và tuyển Anh phải căng mình phòng ngự trong phần lớn hiệp hai được xem là thời điểm thích hợp để Mainoo xuất hiện nhằm tăng cường khả năng kiểm soát. Thế nhưng, HLV Tuchel vẫn lựa chọn những phương án khác để bảo toàn chiến thắng.

Vượt qua Mexico với tỷ số 3-2, tuyển Anh sẽ chạm trán Na Uy ở tứ kết World Cup 2026. Với Mainoo, hy vọng được ra mắt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vẫn còn, nhưng sẽ phải tiếp tục kiên nhẫn chờ cơ hội.

Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 trước Mexico Sáng 6/7, Jude Bellingham ghi bàn vào lưới Mexico giúp Anh nâng tỷ số lên thành 2-0 ở vòng 16 đội World Cup 2026.