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Thể thao World Cup 2026

Cầu thủ Anh và Mexico ẩu đả, nắm đấm xuất hiện

  • Thứ hai, 6/7/2026 11:03 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Sáng 6/7, cầu thủ và thành viên ban huấn luyện tuyển Anh và Mexico lao vào xô xát dữ dội sau chiếc thẻ đỏ của Jarell Quansah.

Cảnh hỗn loạn ở trận Mexico - Anh. Ảnh: The Sun.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 53 khi Quansah có pha vào bóng quyết liệt với Jesus Gallardo trên sân Azteca. Trọng tài ban đầu không cắt còi, nhưng sau khi nhận tín hiệu từ VAR và trực tiếp xem lại màn hình, ông lập tức rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu hậu vệ tuyển Anh.

Quyết định khiến bầu không khí trên sân Azteca trở nên hỗn loạn. Cầu thủ dự bị và thành viên ban huấn luyện hai đội đồng loạt lao ra khỏi khu kỹ thuật, tạo nên màn xô xát căng thẳng. Theo truyền thông Anh, nhiều cú đấm được tung ra trước khi lực lượng an ninh và trọng tài can thiệp để vãn hồi trật tự.

Bình luận trực tiếp trên BBC, cựu đội trưởng tuyển Anh, Alan Shearer mô tả: "Họ đang lao vào nhau, đấm đá, làm đủ mọi thứ". Shearer cho rằng băng ghế Mexico phản ứng dữ dội vì tin rằng đây là pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm".

Sau khi xem lại tình huống, cựu tiền đạo Newcastle thay đổi quan điểm: "Quansah có chạm bóng bằng đầu gối trái, nhưng bàn chân phải của cậu ấy giơ quá cao. Đó là một pha vào bóng rất nguy hiểm và trông thật kinh khủng".

Kịch tính tiếp tục được đẩy lên cao khi Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền, giúp tuyển Anh vươn lên dẫn 3-1. Tuy nhiên, Raul Jimenez cũng không mắc sai lầm trên chấm 11 m để rút ngắn cách biệt xuống còn 2-3. Chơi hơn nửa hiệp hai trong thế thiếu người và liên tục chịu sức ép từ Mexico, tuyển Anh vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng nghẹt thở.

Kết quả đưa thầy trò HLV Thomas Tuchel vào tứ kết World Cup 2026 và sẽ chạm trán Na Uy vào ngày 12/7.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Anh Tuyển Anh Sân Azteca Jesus Gallardo Michael Moritz Phút 53 Leading

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