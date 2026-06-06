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Thể thao

Greenwood có bến đỗ mới, MU kiếm bộn tiền

  • Thứ bảy, 6/6/2026 08:00 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Tiền đạo Mason Greenwood đang tiến rất gần đến việc gia nhập Fenerbahce ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Greenwood chuẩn bị gia nhập Fenerbahce.

Theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, tiền đạo người Anh đã đạt thỏa thuận cá nhân với Hakan Safi, ứng viên cho chức chủ tịch Fenerbahce. Thông tin này sau đó được chính ông Safi xác nhận trong một cuộc họp báo. Trong trường hợp đắc cử, ông Safi sẽ xúc tiến việc ký hợp đồng có thời hạn 4 năm với Greenwood.

Ngay sau khi thông tin được công bố, Greenwood cũng nhấn "thích" bài đăng của ông Safi, đồng thời theo dõi ứng viên chủ tịch Fenerbahce này trên mạng xã hội.

Greenwood hiện là cầu thủ của Marseille, nhưng đội bóng Pháp sẵn sàng bán ngôi sao 24 tuổi nếu được giá. Nguyên nhân xuất phát từ tình hình tài chính khó khăn, buộc Marseille phải huy động nguồn tiền đáng kể trước thời hạn chốt sổ tài chính vào cuối tháng 6.

Roma là một trong những đội bóng theo đuổi Greenwood. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất đối với đại diện Serie A nằm ở vấn đề tài chính. Marseille yêu cầu khoảng 50 triệu euro cho thương vụ này, trong khi Roma chỉ sẵn sàng chi khoảng 40 triệu euro.

Fenerbahce nhanh chóng tiếp cận và được cho đã đạt những bước tiến quan trọng trong quá trình đàm phán với cả Greenwood lẫn Marseille. Nếu thương vụ này hoàn tất, đội bóng cũ của tiền đạo người Anh là MU sẽ thu về một khoản tiền đáng kể.

Trong hợp đồng bán Greenwood cho Marseille vào mùa hè năm 2024, "Quỷ đỏ" cài điều khoản hưởng 50% giá trị nếu tiền đạo này sang một CLB thứ ba, theo Sky Sports. Như vậy, nếu Marseille bán Greenwood với giá 50 triệu euro, MU có thể nhận khoảng 25 triệu euro từ điều khoản kể trên.

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Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

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