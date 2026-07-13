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Thể thao World Cup 2026

FIFA sắp đổi luật vì World Cup

  • Thứ hai, 13/7/2026 09:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau hàng loạt trận đấu diễn ra dưới cái nóng khắc nghiệt tại World Cup 2026, FIFA và FIFPRO đang gấp rút xây dựng các quy định mới nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ.

FIFA bàn luật mới bảo vệ cầu thủ khi các trận đấu ở World Cup 2026 diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt.

Theo ESPN, các cuộc thảo luận được thúc đẩy sau khi nhiều trận đấu tại World Cup 2026FIFA Club World Cup hè năm ngoái diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Mỹ, làm dấy lên tranh cãi về mức độ an toàn đối với các cầu thủ.

Đỉnh điểm là trận tứ kết giữa Anh và Na Uy tại Miami với nhiệt độ lúc bóng lăn lên tới 33 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận thực tế khoảng 45 độ C. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến hai đội gặp nhiều khó khăn về thể lực, đồng thời tăng áp lực lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trong việc điều chỉnh các quy định hiện hành.

Một trong những vấn đề tranh cãi là chỉ số WBGT (nhiệt độ bầu ướt) - thước đo tổng hợp mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ mặt trời, gió đến cơ thể con người. Ở trận Anh gặp Na Uy, WBGT được ghi nhận ở mức 31,1 độ C, cao hơn đáng kể ngưỡng 28 độ C mà Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) khuyến nghị nên hoãn trận đấu hoặc áp dụng biện pháp bảo vệ đặc biệt.

Hiện tại, FIFA vẫn sử dụng ngưỡng WBGT cao hơn FIFPRO. Sự khác biệt này là nguyên nhân khiến hai bên nhiều lần tranh luận xuyên suốt giải đấu.

Theo nguồn tin, bộ quy định mới đang được xem xét có thể bao gồm việc điều chỉnh giờ thi đấu để tránh khung giờ nắng gắt, hạ ngưỡng WBGT nhằm kích hoạt các biện pháp bảo vệ sớm hơn, đồng thời bổ sung nhiều quy trình chăm sóc sức khỏe cầu thủ trong điều kiện thời tiết cực đoan.

FIFA và FIFPRO sẽ tiếp tục làm việc để thống nhất các giải pháp dài hạn, hướng tới việc bảo vệ sức khỏe cầu thủ ở những giải đấu lớn trong tương lai.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

FIFA FIFA FIFA

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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