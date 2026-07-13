FIFA sắp đổi luật vì World Cup

Sau hàng loạt trận đấu diễn ra dưới cái nóng khắc nghiệt tại World Cup 2026, FIFA và FIFPRO đang gấp rút xây dựng các quy định mới nhằm bảo vệ sức khỏe cầu thủ.

FIFA bàn luật mới bảo vệ cầu thủ khi các trận đấu ở World Cup 2026 diễn ra trong điều kiện khắc nghiệt.

Theo ESPN, các cuộc thảo luận được thúc đẩy sau khi nhiều trận đấu tại World Cup 2026 và FIFA Club World Cup hè năm ngoái diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Mỹ, làm dấy lên tranh cãi về mức độ an toàn đối với các cầu thủ.

Đỉnh điểm là trận tứ kết giữa Anh và Na Uy tại Miami với nhiệt độ lúc bóng lăn lên tới 33 độ C, trong khi nhiệt độ cảm nhận thực tế khoảng 45 độ C. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến hai đội gặp nhiều khó khăn về thể lực, đồng thời tăng áp lực lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trong việc điều chỉnh các quy định hiện hành.

Một trong những vấn đề tranh cãi là chỉ số WBGT (nhiệt độ bầu ướt) - thước đo tổng hợp mức độ ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, bức xạ mặt trời, gió đến cơ thể con người. Ở trận Anh gặp Na Uy, WBGT được ghi nhận ở mức 31,1 độ C, cao hơn đáng kể ngưỡng 28 độ C mà Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) khuyến nghị nên hoãn trận đấu hoặc áp dụng biện pháp bảo vệ đặc biệt.

Hiện tại, FIFA vẫn sử dụng ngưỡng WBGT cao hơn FIFPRO. Sự khác biệt này là nguyên nhân khiến hai bên nhiều lần tranh luận xuyên suốt giải đấu.

Theo nguồn tin, bộ quy định mới đang được xem xét có thể bao gồm việc điều chỉnh giờ thi đấu để tránh khung giờ nắng gắt, hạ ngưỡng WBGT nhằm kích hoạt các biện pháp bảo vệ sớm hơn, đồng thời bổ sung nhiều quy trình chăm sóc sức khỏe cầu thủ trong điều kiện thời tiết cực đoan.

FIFA và FIFPRO sẽ tiếp tục làm việc để thống nhất các giải pháp dài hạn, hướng tới việc bảo vệ sức khỏe cầu thủ ở những giải đấu lớn trong tương lai.

FIFA tung bằng chứng bàn thắng của Bellingham hợp lệ Sáng 12/7, dữ liệu từ quả bóng thông minh không phát hiện bất kỳ va chạm nào với dây cáp phía trên sân khi Jude Bellingham gỡ hòa cho tuyển Anh ở trận tứ kết thắng Na Uy 2-1.